La dramática situación de Karina: “Me han cortado la luz y he estado cuatro días con velas”

Karina no ha tenido una vida sencilla, aunque sea característica suya que le sonría a la vida. Siempre lleva la sonrisa grabada en su rostro y su actitud es afable y cariñosa, pero en sus adentros hay mucho dolor, pues lo ha pasado realmente mal a lo largo de su trayectoria vital. En la presentación de su nuevo espectáculo, ‘Yo soy Karina’, la artista ha puesto sobre el tapete alguno de los capítulos más duros de su existencia. Por ejemplo, ha confesado que ha sido víctima de acoso sexual por parte de un productor muy popular en nuestro país o que un compañero de profesión sobrepasó los límites con ella cuando era joven. También que se ha visto inmersa en dificultades tales, que incluso le han llegado a cortar la luz y el agua al no poder hacer frente a los pagos mínimos.

Karina Gtres

“Me rebelé, sobre todo, a la hora del toqueteo. Yo elegía las canciones, pero, después de eso, siempre venía un café, un abrazo por encima, mucho el tocarme el brazo o la mano”, asegura Karina en una entrevista concedida para ‘El Mundo’, donde se lamenta que las jóvenes en su época no tenían casi ningún valor. Y es que estaban siempre silenciadas, se les valoraba en función de lo obedientes que resultaban y también en cómo permitían que los hombres a su alrededor sobrepasasen los límites sin queja alguna. Ella no era así y plantó cara: “Te sentías incómoda”, reconoce.

“En alguna ocasión, sí. Hubo un productor teatral y cinematográfico que quería hacer una película. Empezaba el momento del destape y me ofreció una película para enseñar las tetas y me dijo que él lo que quería era tocármelas”, recuerda la cantante la complicada situación en la que se vio siendo muy joven y con toda una carrera por delante. “Fue bastante directo. Yo me levanté enseguida y di un salto de la silla. Le contesté que se había confundido y que yo no iba a salir en una pantalla enseñando nada mío, si no quería, y que mucho menos le iba a dejar tocarme las tetas. Quizá por eso yo no haya tenido…” deja en el aire sin respuesta qué es lo que habría conseguido si hubiese cedido a las demandas del productor.

Karina en 'GH VIP 8' Mediaset

Karina asegura que después de ese encontronazo tan desagradable fue “muy vetada” y que no volvió a trabajar como antes. “Se hablaba de que yo era muy estrecha (…) No es que yo fuera estrecha, yo iba con quien quería. Mira, yo no he buscado jamás la fama y el dinero. A mí lo que me apasiona es cantar. De eso he hecho mu profesión y he vivido hasta el día de hoy unas veces mejor y otras veces un poquito más estrecha”.

Y sí, ha pasado calamidades por falta de recursos económicos, hasta el punto de no saber cómo pagar las facturas del agua y la luz, suministros a los que tuvo que renunciar una temporada, llegando a estar meses en penumbra: “Me la han cortado y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, se ha solucionado”. Lo hizo gracias a los suyos: “Siempre hay que hablar con la familia, en este caso con mis hijas para que te paguen el recibo. Siempre hay una salida. Yo he pedido trabajo en la televisión alguna vez”. Y sigue al pie del cañón, siendo ‘GH Vip’ su última aventura: “Muchas veces han dicho que Karina se había retirado. Me querían retirar y yo siempre contestaba que estaba en activo. A mí no se me caen los anillos. El trabajo nos dignifica y pasarlo mal te fortalece, siempre que lo malo no sea muy largo”.