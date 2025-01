Elisa Mouliaá toma las uvas sola tras poner en jaque a Íñigo Errejón

Elisa Mouliaá nunca había gozado de tanta popularidad, pese a llevar muchos años trabajando como actriz. No obstante, su boom mediático llegó cuando quiso poner nombre y apellido a la oleada de denuncias anónimas que llegaron en contra de Íñigo Errejón. Muchas eran las mujeres que narraban terroríficos episodios que definían como supuesto abuso sexual por parte del exportavoz de Sumar, que decidió dejar la política en cuanto estalló todo. Ahora se centra en una ardua batalla judicial contra la intérprete, yendo a por todas para defenderse, impidiendo el aplazamiento de la causa solicitado por encontrarse la abogada de Elisa de baja por maternidad. Un juez no quiso atender a la petición de la acusación, lo que hizo estallar a la actriz denunciando un gesto machista por su parte al no respetar la baja de su representante legal, cuando es una práctica habitual y un derecho como trabajadora. Es un tanto que se anota Errejón y que deja a su enemiga pública casi sin opciones, aun así, parece que no ha perdido su fortaleza, así como tampoco su visión optimista de lo que está por llegar.

Así lo ha mostrado en su última publicación de Instagram, en la que aparece comiéndose las uvas propias de Nochevieja. Lo hace sola. Este año que ha sido tan convulso lo termina alejada de sus seres queridos, sin poder compartir tan especial momento con nadie. Parece que ha disfrutado la experiencia o al menos ha sabido rescatar un mensaje positivo: “Pasar las uvas sola por primera vez ha sido una experiencia profundamente especial. En un mundo donde a menudo el bullicio y las multitudes marcan el inicio de un nuevo año, elegir mi propia compañía fue un acto de amor propio y reflexión. No se trató de soledad, sino de presencia: un momento íntimo para escuchar mis pensamientos, agradecer por el camino recorrido y soñar lo que viene. Cada campanada resonó como un recordatorio de mi fortaleza, mi independencia y la belleza de encontrar paz en mí misma. Este año comienza con la certeza de que compartir el amor con los demás empieza siempre desde dentro”, explicaba el motivo por el cual había decidido transitar entre el 2024 y el 2025 sola.

“He decidido empezar este nuevo capítulo divirtiéndome conmigo misma, retándome incluso a pillar los arándanos en el aire entre risas y campanadas. Ahora, con el corazón lleno, me dirijo a una fiesta para compartir momentos con amigos, más plena que nunca. Porque amar, en todas sus formas, requiere primero la certeza de saber quién eres y lo que realmente vales”, continuaba detallando cómo había sido su particular Fin de Año Elisa Mouliaá, que se despide de sus seguidores con un contundente: “¡Feliz 2025 a todxs! Que este año nos traiga generosidad, amor y muchísima magia, ¡Salud por lo que somos y por lo que construiremos juntos!”.