Emma Watson rompe el silencio sobre J.K. Rowling: “Solo deseo que quienes piensan como yo no me odien”

Emma Watson ha abordado públicamente su relación con J.K. Rowling en una entrevista íntima en el podcast On Purpose con Jay Shetty, compartiendo una visión matizada sobre los desacuerdos que han marcado su vínculo con la autora de Harry Potter. “Mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran”, expresó la actriz, en un gesto de apertura emocional que busca tender puentes más allá de las diferencias ideológicas.

Watson reconoció que las declaraciones de Rowling le generaron una profunda incomodidad, especialmente por no haber tenido la oportunidad de dialogar directamente con ella. A pesar de ello, dejó claro que sigue apreciando a Rowling como figura creativa y humana: “Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y albergar el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda apreciar a Jo.”

Conocida mundialmente por su papel como Hermione Granger, Watson ha desarrollado una sólida trayectoria como activista, especialmente en temas de igualdad de género y derechos humanos. Como Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, ha defendido causas sociales que reflejan su compromiso con la inclusión.

En la entrevista, Watson también se posicionó contra la cultura de la cancelación, argumentando que no es una herramienta útil para resolver conflictos. Su enfoque propone una convivencia entre el desacuerdo y el respeto, reconociendo que es posible sostener afecto por alguien sin compartir todas sus ideas.

La actriz reafirmó su apoyo al colectivo LGTBIQ+, afirmando que “las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente.” Esta postura ha sido respaldada por sus compañeros de reparto Daniel Radcliffe y Rupert Grint, quienes también se han distanciado públicamente de las opiniones de Rowling sobre el tema.