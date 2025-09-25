Álex González y Camila Rojido... ¿han roto?

Hasta hace apenas unas semanas, Álex González y Camila Rojido formaban una de las parejas más discretas -y a la vez más envidiadas- del panorama nacional. Juntos desde 2023, habían logrado mantener su historia de amor al margen del foco mediático, mostrando tan solo destellos de su intimidad en redes sociales. El último, este verano: unas románticas imágenes en Bali que confirmaban la buena sintonía entre el actor y la doctora. Sin embargo, septiembre ha traído consigo un gesto inesperado: Álex ha dejado de seguir a Camila en redes sociales.

El detalle no ha pasado desapercibido. En una era en la que los vínculos sentimentales parecen medirse a golpe de follow o unfollow, el movimiento del intérprete ha desatado una ola de especulaciones. ¿Se trata de un enfado repentino? ¿De una crisis más profunda? Por el momento, Camila continúa siguiéndole a él, lo que añade aún más misterio a la situación.

Discreción

La hipótesis de que se trate de una estrategia de marketing parece poco probable. Algunos rostros conocidos recurren a estas tácticas para generar expectación en torno a un proyecto o una relación, pero Álex González nunca ha jugado a ese tipo de movimientos calculados en redes sociales. Su trayectoria personal y profesional ha estado marcada más por la discreción que por el espectáculo.

Álex González y su novia Camila Rojido Instagram

Otra teoría es la de la protección. Hay quienes deciden dejar de seguir a sus parejas en redes con el fin de alejarlas de la sobreexposición o de evitar que los medios rastreen cada uno de sus pasos digitales. Sin embargo, en este caso la explicación tampoco encaja: Camila Rojido ya está plenamente identificada en el ámbito mediático, y las imágenes del viaje a Bali compartidas por ambos no dejan lugar a dudas sobre su relación.

La última señal pública de cariño de la doctora hacia el actor fue una felicitación a través de Instagram Stories, en la que dejaba entrever la complicidad que comparten. El gesto de Álex, por tanto, sorprende todavía más y abre un abanico de interpretaciones en el que se mezclan la lógica de las redes sociales y la intimidad de una pareja que, hasta ahora, parecía sólida.

Conviene recordar que la vida sentimental de Álex González siempre ha despertado gran interés. Con una filmografía consolidada y un magnetismo que le ha convertido en uno de los actores más reconocidos de su generación, cada paso que da en lo personal se convierte en tema de conversación. Desde romances con compañeras de profesión hasta relaciones con mujeres ajenas al mundo del espectáculo, el actor ha vivido durante años bajo la lupa mediática. Con Camila, sin embargo, había encontrado un equilibrio entre lo público y lo privado que parecía funcionar a la perfección.

¿Es solo una anécdota digital o la señal de algo más profundo? Por el momento, ni el actor ni la doctora han hecho declaraciones al respecto.