El cambio de imagen de David Cantero tras operarse: "Me ha cambiado la vida; he rejuvenecido""

Este 2025 ha sido un año de cambios para David Cantero. Tras más de una década ligado a Telecinco, su relación con Mediaset terminó el pasado marzo, sumergiéndose así en una nueva etapa profesional y vital. Por primera vez en mucho tiempo, contó con más tiempo libre para dedicarse a sus aficiones, como la música o las motos. Se desprendió del traje con el que los espectadores estaban acostumbrados a verle para mostrarse en camiseta y vaqueros, una nueva imagen con la que parecía sentirse de lo más cómodo.

Pero las nuevas oportunidades laborales no tardaron en llamar a la puerta de un gran profesional, y Cantero ha vuelto a los medios de comunicación de la mano del programa de radio “Las tardes de RNE”, del ente público.

Un regreso a las ondas que le vieron nacer como profesional y que no requiere que desempolve su traje, aunque la imagen de Cantero ha vuelto a dar un giro de tuerca tras pasar por quirófano. Acostumbrado a usar gafas por la presbicia que sufría, las lentes no solo eran esenciales para que pudiera leer y desempeñar bien su trabajo, sino que también formaban parte de su look habitual.

Ahora, tras haberse sometido a una operación, Cantero se ha despedido para siempre de sus gafas de vista. “En este año 2025 ha cambiado muchas cosas en mi vida, muchas, y una de las más importantes ha sido poder dejar de usar gafas, las necesitaba desde hace muchísimos años. Decidí operarme de presbicia y ha sido algo fantástico, algo que me ha cambiado la vista y la vida. Ya no necesito gafas para nada y mi visión ha mejorado de forma extraordinaria, he rejuvenecido”, ha celebrado el otrora presentador de informativos en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Cantero ha compartido su experiencia sobre la operación con sus seguidores, asegurando que se trata de un procedimiento seguro: “Una operación con la tecnología más puntera, a la vez sencilla, sin molestias destacables y con un resultado impresionante. La experiencia en el quirófano es además fascinante”.

A sus 64 años, David Cantero se despide de las gafas y muestra un aspecto mucho más juvenil, una buena alegoría de su tendencia a reciclarse continuamente, demostrando que cuando una puerta se cierra, otras muchas pueden abrirse.