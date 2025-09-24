Isa Pantoja enseña las secuelas físicas de su nuevo reto profesional: "Me estoy dejando la piel literalmente"

La semana pasada comenzaron las grabaciones de "Deco Masters", el nuevo programa de reformas en el que diferentes parejas de famosos tendrán que competir para convertirse en auténticos profesionales de diseño de interiores. Isa Pantoja y Asraf son dos de los participantes de esta primera edición y afrontan este nuevo reto televisivo con ilusión, siendo su primer proyecto profesional tras el nacimiento de Cairo, su bebé, nacido el 22 de junio de este año.

Secuelas del trabajo

Tras estos primeros días de grabación, Isa Pantoja ha compartido en redes una de sus secuelas físicas de este reto profesional tan exigente. "Me estoy dejando la piel (literalmente) en algo que me está enseñando mucho más de lo que imaginaba. Estoy creciendo, aprendiendo y sobre todo esforzándome al máximo por mí y por mis niños ", ha escrito en su última publicación de Instagram junto a una fotografía de sus manos visiblemente dañadas y con manchas de pintura.

Esta no es la única secuela que ha experimentado en esta primera semana de grabación. Este fin de semana, Isa Pantoja compartió una fotografía en la que se apreciaba la gran cantidad de pelo pierde al cepillarse su melena. "Solo mis compañeros lo entenderán", escribió junto a la imagen.

Conciliación familiar

Tres meses después del nacimiento de su hijo Cairo, Isa ha vuelto a la televisión en pareja con Asraf Beno, su esposo. Volcados en las grabaciones del programa y la crianza de su bebé, la hija de la tonadillera confesó estar "derrotada" tras los primeros días de rodaje. "Estoy derrotada. Esta semana ha sido de trabajo constante. He cargado mi batería para seguir dando lo mejor de mí y sobre todo, aprender", reveló este fin de semana la hija de la tonadillera.