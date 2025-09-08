La mejor escena de 'Harry Potter' proviene de la película con peor calificación en Rotten Tomatoes

La idea de intentar elegir la mejor escena de la franquicia cinematográfica de Harry Potter puede resultar una tarea imposible, pero una de las más destacadas sin duda proviene de la que, irónicamente, tiene la peor puntuación en Rotten Tomatoes. Claro está que la franquicia tuvo tan buena acogida que incluso la valoración más baja sigue siendo igualmente destacable.

De hecho, la producción de Harry Potter con la calificación más baja en Rotten Tomatoes se sitúa con un sólido 77%. La película en cuestión no es otra que la primera parte de Las Reliquias de la Muerte. La única otra entrega que se encuentra en ese rango es La Orden del Fénix, la cual apenas supera a esta penúltima película con un 78%.

La escena más original de 'Harry Potter'

Como consecuencia, es evidente que la franquicia cinematográfica está repleta de momentos increíbles que siempre permanecerán en la memoria de una generación de seguidores. Sin embargo, incluso con la enorme competencia que existe, la mejor escena de la franquicia no involucra a ninguno de los actores principales de la saga. Una de las escenas más impresionantes de toda la franquicia está relacionada con el cuento de los tres hermanos.

La escena ocurre cuando Harry, Ron y Hermione visitan a Xenophilius Lovegood para aprender más sobre el verdadero significado de las Reliquias de la Muerte. Este personaje les indica que para salir de dudas solo tienen que leer esta historia, así que eso es lo que Hermione hace. Lo que sigue a partir de aquí es un relato visual magistral que se centra en cómo tres hermanos intentan burlar a la muerte.

En lugar de presentar esta historia con actores de carne y hueso como sucede en el resto de la franquicia, esta escena se desarrolla mediante el uso de la animación. El estilo visual se presenta en tonos sepia y, aunque el espectador nunca es consciente del rostro de nadie ni de los detalles de su apariencia, es un recurso que sirve para narrar la historia a la perfección.

Pese a que puede pasar desapercibida para muchos, esta escena, que está dirigida y cuidadosamente diseñada por Ben Hibon, destaca especialmente por su puesta en escena tan original. También es una de las mejores animaciones que están mejor integradas en una película de acción real. Además de su particular estilo visual, la escena también se ve reforzada por la narración en off de Emma Watson.