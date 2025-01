El emotivo mensaje de Lucía Dominguín en el octavo aniversario de la muerte de su hija Bimba

Ayer se cumplieron ocho años del fallecimiento de Bimba Bosé, víctima de un cáncer, y su madre, Lucía Dominguín, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su hija: "Gracias a ti, mi niña bonita, he podido darme cuenta de que la vida es mucho más de lo que se pueda contar, que la verdadera aventura es la interior, que los lugares más bellos existen en las relaciones, que la música más dulce es el latir del corazón, y si este falla todo se acaba. Querida hija, me regalaste la caja sorpresa más bonita que una madre puede recibir, darte a luz fue, desde el principio, una enseñanza. Gracias a ti pude aprender de mí y sobre mi. Crecí contigo en un mundo extraño en el que solo estábamos tú y yo. Me has enseñado el abecedario completo, y no solo en español, también en otros idiomas. Me enseñaste a luchar, a ser fuerte y superar lo que estaba pactado entre nosotras. Tu generosidad ha hecho que la palabra amor se escriba en mi vida con mayúsculas".

Su talento, autenticidad y valentía convirtieron a Bimba en todo un referente cultural. Y su estrecha relación con su tío, el cantante Miguel Bosé, se tradujo en una colaboración musical con el tema "Como un lobo", que el artista incluyó en su álbum "Papito" en el 2007. Ese mismo año el dueto actuó con un gran éxito en la ceremonia de los Grammy Latinos. Bimba sentia verdadera pasión por la música y formó parte del grupo The Cabriolets, al que perteneció también su marido, Diego Postigo.

Fue en mayo del 2014 cuando desveló públicamente que sufría un cáncer de pecho. Casi tres años más tarde fallecía tras una larga lucha contra la enfermedad.