Bimba Bosé, la eterna artista multidisciplinar que revolucionó el mundo de la belleza

Bimba Bosé nació el 1 de octubre de 1975 en Roma, en el seno de una de las familias más mediáticas del panorama internacional. Nieta del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé e hija de Lucía Dominguín, Eleonora Salvatore, más conocida como Bimba Bosé, llegó al mundo destinada a llegar a lo más alto en el mundo de la moda y ha cambiar los cánones de la belleza, dejando una estela imborrable tras su muerte y siendo uno de los iconos pop más importantes del país de los últimos años.

Fue modelo, diseñadora, cantante y dj, aunque siempre dijo que lo que más le llenaba fue la música, a pesar de haber sido una de las modelos más reclamadas de la moda nacional e internacional. La música le venía de cuna y uno de sus grandes éxitos musicales fue junto a su tío Miguel Bosé, con el hit ‘Morena Mía’. Esto dijo en una ocasión sobre esta disciplina artística: " Me aporta mucho más. Admiro mucho a la gente, a creadores y todos los movimientos que hay detrás de la moda, pero nunca la he entendido. Prefiero la música porque me mueve más. Si me dejo llevar por el corazón y la emoción, la música, definitivamente”.

David Delfín acompañado de su musa y socia, Bimba Bosé, en una imágen de archivo

Debutó en la moda de la mano de sus amigos Locking Shoking y pronto llegó su despegue internacional, llegando a ser imagen de firmas como Loewe o Gucci, y protagonizando numerosas portadas de revistas como Vogue. Su belleza andrógina y diferente fue un gran reclamo para las firmas que, junto a su aura artística y personalidad, llegó a lo más alto en su corta pero intensa vida. Pero sin duda, la historia de Bimba Bosé no se entiende sin su otra mitad, el diseñador David Delfín. “Es más que mi musa, es mi todo”, decía en una ocasión el malagueño sobre la modelo.

Fue madre joven y sus hijas están también encaminadas a triunfar. Dora Postigo, la mayor, acaba de estrenar de la mano de Paco León la película ‘Rainbow’ y su carrera profesional en el mundo de la música está más que consagrada en el panorama independiente. En 2013 publicó el libro ‘Y de repente soy madre’ y, tan solo un año más tarde, le diagnostican cáncer de mama y se somete a una mastectomía. Tres años después fallecía a causa de la enfermedad, en 2017, y se convertía en eterna. Tan solo unos meses después fallecía su íntimo amigo David Delfín a causa también del cáncer. La muerte de su amiga le afectó mucho y fue un punto de inflexión en su enfermedad.