La entrañable felicitación de Manuel Díaz 'El Cordobés' a su padre Manuel Benítez en el día de su cumpleaños

Manuel Benítez ha cumplido 87 años y su hijo, Manuel Díaz 'El Cordobés', no ha desaprovechado la oportunidad de felicitar a su primogénito a través de su cuenta de 'Instagram' con una entrañable felicitación. El torero ha compartido un vídeo de ambos haciendo deporte en una plaza de toros, como una especie de calentamiento para antes de torear, derrochando complicidad y compartiendo la pasión que les une. Junto al clip audiovisual, el marido de Virginia Troconis ha escrito un emotivo texto. "Con 87 años está mejor que yo… Regalos que me da la vida. ¡Feliz cumpleaños Padre!", titulaba Manuel Díaz, emocionado de poder disfrutar con su padre del tiempo perdido.

Fue el pasado 14 de febrero cuando el exmarido de Vicky Martín Berrocal compartió en sus redes sociales que se había producido el encuentro entre él y su padre con una entrañable fotografía. Después de más de tres décadas, por fin Manuel Benítez lo había reconocido como hijo legítimo. Después de más de 50 años distanciados, por fin se había producido la reconciliación. En la imagen, aparecían ambos abrazados y disfrutando de una copa, felices y sonrientes. Sin duda, una instantánea histórica para el mundo de la crónica social y que el torero categorizó como "la foto de mi vida".

Desde entonces, padre e hijo se han propuesto recuperar todo el tiempo que han perdido durante tantísimos años y Manuel Benítez ha acompañado estos últimos meses al padre de Alba Díaz en los momentos más importantes de su vida. El pasado mes de marzo, Manuel Díaz 'El Cordobés' anunció que comenzaba su retirada de los ruedos y su progenitor se ha convertido en su mayor apoyo en esta gira de despedida. "Todo pasa por algo y estoy convencido de que si yo no estuviera toreando no me habría juntado con mi padre", expresaba el torero sobre su padre y la pasión que les une. "Este es el momento, ya he cerrado muchos ciclos de mi vida y me queda despedirme del toro delante del toro", desvelo sobre su retirada, haciendo alusión a que, después de haber conseguido reconciliarse con su padre, ya solo le quedaba dejar el ruedo.