El padre de Chenoa contrae la sarna en el centro geriátrico en el lleva ingresado desde hace dos meses

La situación de José Carlos Corradini, padre biológico de Chenoa, es más que preocupante. Sus penurias económicas le llevaron a luchar para conseguir una plaza en un centro geriátrico de Buenos Aires, donde vive desde hace dos meses. Como ya explicamos en una anterior ocasión, su único ingreso es una pequeña pensión de trescientos euros y necesitaba de la ayuda de sus vecinos para llevar una vida mínimamente digna.

José Carlos Corradini, padre de Chenoa Cedida

En una conversación telefónica exclusiva con Corradini nos confiesa que "ya no pido dinero a mi hija, además, nunca me lo ha dado y no me lo daría, ahora solamente quiero desenmascararla, porque la imagen que da de niña buena no se corresponde con la realidad. Ni ella ni los que la rodean son buenas personas. Ella sabe perfectamente mi precaria situación y nunca se ha dignado a interesarse por mí. Le guste o no, soy su padre, tenemos la misma sangre.. Y mientras ella, su madre y la pareja sentimental de esta, llevan una gran vida sin necesidades, yo me encuentro sumido en la más absoluta pobreza".

"He contraído la sarna y es desesperante"

Su estado de salud es "más o menos bueno, pero resulta que he contraído la sarna y es desesperante. En este lugar nadie se queda sin recetas, todos sufren algún tipo de problema, ya sea físico, económico, mental, es inevitable. Si todos estuviéramos bien, no habríamos acabado acá. Pero no queda otra, por lo menos tenemos asegurado un plato de comida y alojamiento. A mi me han puesto un tratamiento a base de cremas. Espero ir mejorando poco a poco. Pero es una situación embarazosa, que no le deseo a nadie. Muy incómoda. Estoy que camino por las paredes… No es algo muy grave, pero sí algo muy normal en el lugar donde vivo, como le digo, acá nadie se libra de problemas".

Desde que los padres de la cantante rompieron su matrimonio, Chenoa, su madre y uno de sus hermanos dejaron Argentina para afincarse en Palma de Mallorca. La relación entre las dos partes, por una serie de circunstancias desfavorables, es inexistente.