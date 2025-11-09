La estrategia de Donald Trump para no quedarse dormido en público

A sus 79 años, Donald Trumpgoza de buena salud, según los informes médicos que da a conocer su equipo, y vive la política con apasionamiento. Sin embargo, por cansancio, la duración de los actos, las luces, el calor, la falta de sueño previo -quién lo sabe-, a veces le vence en sueño en público.

Trump ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Es un detalle que no pasa desapercibido para la prensa y existen imágenes que lo atestiguan. Esta semana, durante una rueda de Prensa que organizó en el Despacho Oval para anunciar los recortes de precios en los medicamentos para bajar de peso, sus cabezaditas acapararon el protagonismo, más incluso que el desmayo de uno de los asistentes, que obligó a interrumpir por unos instantes el acto.

El presidente estadounidense luchó contra sí mismo por mantenerse despierto mientras su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y otros dos subsecretarios se turnaban para explicar el anuncio de los recortes. Estos momentos han sido difundidos sin ningún miramiento en las redes sociales provocando comentarios mordaces por parte de los demócratas y otros usuarios.

Un equipo de The Washington Post ha realizado un minucioso análisis de algunas de las grabaciones de esta rueda de Prensa y su conclusión es que Trump pasó casi veinte minutos tratando de mantener los ojos abiertos. Los autores de este trabajo señalan que el causante es una agenda de viajes tan intensa que incluso sus asesores han admitido que les cuesta seguir el ritmo. Curiosamente, durante la presidencia de Joe Biden era él quien le llamaba con sarcasmo "Joe, el dormilón".

Sentado tras el escritorio presidencial, el presidente "cerró los ojos, se llevó la mano a la sien, se recostó en la silla", escriben en su análisis los periodistas.

Una energía envidiable

La Casa Blanca ha negado que Trump cabeceara durante esta reunión en el Despacho Oval. "El presidente no estaba durmiendo; de hecho, habló durante todo el evento y respondió a muchas preguntas de la prensa durante este anuncio, que representa una reducción histórica en los precios para los estadounidenses de dos medicamentos que ayudan a quienes luchan contra la diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y otras afecciones", dijo la portavoz Taylor Rogers en un comunicado.

Los funcionarios rechazan cualquier comparación con Biden y recuerdan la mayor frecuencia con la que interactúa con la prensa y su agenda regular de eventos públicos. Trump suele responder preguntas varias veces por semana, mientras que su antecesor rara vez lo hacía.