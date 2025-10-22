Jeremy Renner actualiza el estado de Hawkeye en Marvel Studios antes de 'Vengadores: Doomsday'

Aunque parezca sorprendente, la realidad es que han pasado casi cuatro años desde la última vez que Jeremy Renner se metió en la piel de Hawkeye en un proyecto de Marvel. De hecho, lo hizo en su serie de televisión en la que comparte protagonismo con Kate Bishop. Ahora que es evidente que la Saga del Multiverso se acerca a su inevitable final, el destino de varias series del UCM sigue estando en duda.

Pues bien, parece que Jeremy Renner tiene algo que decir al respecto. En una nueva entrevista, el actor ha dado una actualización sobre cuáles son las posibilidades para que una segunda temporada de Hawkeye reciba luz verde. El veterano de Marvel Studios, que ha estado con la franquicia desde el estreno de Thor en 2011, fue claro al decir que "realmente no es su decisión".

El regreso de Hawkeye no está descartado

"Para una segunda temporada, la idea siempre fue continuar, incluso en el contexto navideño. La razón es que les encanta ese mundo en Nueva York", continuó explicando. Lo que sí tiene que tenerse en cuenta es que el personaje tuvo una versión alternativa recientemente. Precisamente, este renovado Hawkeye apareció en el mundo de la animación como parte de la serie de televisión titulada Marvel Zombies.

En cuanto a la acción real, el actor no ha interpretado al querido héroe de Marvel Studios desde el sexto episodio de Hawkeye, que se estrenó en 2021. Las últimas entrevistas con Jeremy Renner dejaron claro que el personaje estaba comenzando a disfrutar de su retiro, pero que siempre podía suceder algo que lo obligase a volver. Para él, este veterano miembro de los Vengadores es "un hombre de familia que siempre sabe a quién se debe".

Pero mientras esté vivo, Jeremy Renner ve al arquero más popular de Marvel pudiendo volver a la acción: "Hasta que lo maten, siempre estará trabajando". Aunque Marvel Studios reveló a varios miembros del reparto de Vengadores: Doomsday, el nombre de Jeremy Renner no estaba entre ellos. Sin embargo, Kevin Feige confirmó que se anunciarán más personajes, lo que deja abierta la posibilidad de que Clint Barton sea uno de ellos.