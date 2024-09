Escassi ya no esconde su amor por Hiba Abouk: sus románticas pistas

Mucho se ha hablado del romance de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, aunque ellos prefieren echar balones fuera y que nadie repare en lo que andan haciendo. Pero es difícil esquivar la atención mediática cuando el jinete se sienta en un plató de televisión para desgranar los entresijos de su ruptura con María José Suárez, para después dedicarle románticos mensajes a la actriz en las redes sociales. Tanto ruido no podría tener otra consecuencia más que el revuelo, de ahí que la pareja vuelva a estar de nuevo en el ojo del huracán y en boca de todos. Aunque sentencien su deseo de vivir sus sentimientos en la más estricta intimidad y no desean que nadie sepa de ellos, lo cierto es que de cara a la galería son cada vez más evidentes las pruebas de que algo hay y no solo se trata de amistad.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk TardeAR

Hiba Abouk es la que más reticencias muestra a la hora de hablar del estado de su corazón. De hecho, negó su romance con Escassi mientras él a la vez lo confirmaba. Después llegaron las imágenes de su pasional viaje a Túnez donde no hizo falta que se explicasen, pues los besos y arrumacos hablan por sí solos. Pero después separaron sus caminos y el verano les emplazó en idílicos escenarios, aunque por separados. Al menos eso es lo que se cree, pues no hay constancia gráfica de sus citas, más allá de la que les situó en Madrid, a hurtadillas, saciando su apetito a la vez que esquivaban los flashes de los paparazzi. Ahora ya no se esconden, al menos no el jinete, pues ella continúa midiendo sus pasos, tras el polémico divorcio de Achraf Hakimi, el futbolista con el que tuvo dos hijos.

Mientras que ella opta por la mesura y el autocontrol, Álvaro Muñoz Escassi no quiere ponerse freno alguno y lo apuesta todo de nuevo al amor. Al menos eso es lo que se intuye, teniendo en cuenta sus reacciones a las últimas fotografías que la actriz ha publicado. Ya sea como buen amigo o discreto amante, él no se pierde ni una de sus instantáneas en Instagram, dejándole corazones por doquier. No solo a modo de ‘me gusta’, sino también en formato emoticono, a la vista de todos, para dejarle claro qué es lo que siente por ella, aunque a la vez haga partícipe al mundo de sus sentimientos. Ella no permanece ajena a estas interacciones y, aunque prefiero no responderle por no acrecentar la polémica a su alrededor, sí que indica que el romántico comentario plagado de corazones es de su agrado, con su correspondiente ‘like’.

Hiba Abouk aún no se ha animado a dejarle mensajes públicos al jinete, cuando éste ha presumido de idílicos planes en Colombia o cuando se ponía reflexivo con sus fans. Quizá porque él no es tan activo en las redes sociales. Álvaro Muñoz Escassi ha reconocido lo mal que lo ha pasado desde que se terminase su romance con María José Suárez, tras tres años de amor. No tanto por perderla, pues parece que se lo pasaba muy bien a sus espaldas en lo que él definió como una “relación abierta”. Más por el acoso mediático que llegó después, cuando pocos creyeron sus excusas, cuando rentabilizó el drama y la opinión pública se cebó con él. Puso tierra de por medio, surgieron nuevas conquistas, pero parece que él ahora solo tiene ojos para Hiba Abouk y está dispuesto a saborear lo que ‘MasterChef Celebrity’ unió y ha estado cociéndose a fuego lento, a espaldas del mundo.