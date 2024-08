Escassi le responde a María José Suárez: "Yo no soy un santo"

Este lunes María José Suárez debutaba como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3 y desvelaba algunos detalles de lo que le llevó a romper con Álvaro Muñoz Escassi. "Sabía cómo era Álvaro. Yo lo único que le pedía a la relación era honestidad, durase lo que durase'', confesaba exmodelo, contando además que el jinete le llegó a regalar dos anillos de compromiso. Ahora, Escassi ha contraatacado.

Las palabras de Escassi

El exjinete se ha presentado este martes en el programa de 'TardeAR', de Ana Rosa Quintana, la competencia de 'Y ahora Sonsoles'. ''No me esperaba que tú fueras el protagonista del verano'', le ha comentado Ana Rosa. ''Me encantaría sentirme orgulloso, pero no es el caso'', ha respondido él. Tras unas vacaciones donde ha transitado por distintos lugares, el ex de María José Suárez ha asegurado que está ''bien'', a pesar de la complicada situación y a toda la avalancha mediática a la que ha tenido que hacer frente.

Álvaro Muñoz Escassi Mediaset

"Llevo mucho tiempo en este mundo y lo he vivido muy bien. He sentido mucho cariño y mis amigos siguen siendo mis amigos. La gente que me quiere me quiere más'', ha recalcado, insistiendo que no se arrepiente de cómo ha llevado esta situación: ''Nunca me arrepiento de las cosas que hago. Lo que tengo claro es que mientras yo hable de mí y de mis cosas, no hago daño a nadie''. Ante esto, Ana Rosa le ha respondido que María José Suárez sí ha salido dañada tras esta ruptura, a lo que él ha replicado que "en todas las separaciones cada uno tiene una vivencia o una forma de ver las cosas, y cada uno actúa como cree o piensa", incidiendo en que él no actuó "con maldad".

"Yo no soy un santo"

La fama de conquistador y mujeriego acompaña al también empresario y él es consciente de ello. "Yo no soy un santo, ni la mejor persona del mundo. Soy el más imperfecto del mundo, pero yo no me veo hablando mal de una persona con la que he compartido días, meses o años de mi vida (...) Más del 50% de la culpa la tengo yo, pero en las parejas no hay ni buenos ni malos'', ha señalado.

Actualmente se conoce su situación sentimental, pese a que fue visto con la actriz Hiba Abouk en unas imágenes que hicieron las delicias de los medios. Ahora, acudió a la boda de Jordi Cruz con una acompañante de la que apenas ha trascendido información. Parece que tanto él como María José Suárez desean transitar esta nueva etapa y poner fin a las noticias relacionadas sobre ellos.