La especial velada navideña de Belén Esteban con sus personas favoritas: "Lo mejor que me ha dado la vida"

La Navidad se caracteriza por las infinitas reuniones familiares y que se celebran de un lado a otro del planeta. No siempre tienen que ser con los de tu sangre y muchas veces son con los amigos, la familia que uno elige. En esta última ocasión, Belén Esteban ha disfrutado de una velada inolvidable con su marido Miguel y sus íntimos Raúl prieto y Joaquín Torres, con los que esta muy unida desde hace años.

El arquitecto ha reaparecido casi totalmente recuperado del grave accidente de tráfico que sufrió hace el pasado 7 de diciembre y por el que tuvo que estar ingresado en el hospital. "Me he fracturado la pelvis por varias partes, el antebrazo también y me he lesionado el hígado y el pulmón. Desgraciadamente aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos invisibles para otros conductores. Espero y confío que todo salga bien y pronto estar al 100%", explicó Joaquín sobre lo sucedido. Poco a poco, el excolaborador de "Espejo Público". Tres semanas después del fatídico día, el televisivo ha retomado su vida y no ha dudado en salir con su marido y amigos a celebrar la Navidad y a brindar por la vida.

Belén Esteban ha sido la encargada de publicar la fotografía del encuentro navideño en su perfil de Instagram. "Comida en familia con Raúl Prieto, Joaquín Torres, Rocío y mi marido, lo mejor que me ha dado la vida", ha escrito la de Paracuellos junto a la instantánea.

Después de un año tan turbulento y lleno de cambios para todos, los dos matrimonios se han reunido para despedir este 2023 por todo lo alto. Muy sonrientes, no han perdido la oportunidad de inmortalizar el momento. El post de Belén Esteban se ha llenado de multitud de mensajes de amor y cariño para los protagonistas de la instantánea y acumula más de 12.000 likes.