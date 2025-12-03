Estas son las portadas de las revistas del corazón: el bautizo del hijo de Fran Rivera y Lourdes Montes la confesión de Fabiola Martínez

Ya es miércoles de revistas de nuevo. En este 3 de diciembre, el bautizo de Nicolás, hijo de Fran Rivera y Lourdes Montes, protagoniza todas las portadas del quiosco semanal. En "¡Hola!", la familia posa en exclusiva y abre las puertas a la celebración íntima y familiar que tuvo lugar el pasado viernes 28 de noviembre: primero en la Iglesia de Santa Ana, en Triana, y después en la Hacienda Santa Eufemia.

Portada de la revista "¡Hola!" ¡Hola!

En el medio citado, también acapara la portada el conocido Baile de Debutantes de París. Eulalia de Orleans-Borbón e Isabelle de Orleans brillaron con luz propia con sus tiaras el pasado sábado 29 en el hotel Shangri-La de París, lugar que se convirtió en el epicentro de las nuevas generaciones de la realeza y la alta sociedad europea.

En "Semana", Fabiola Martínez se sincera en exclusiva y desvela que tiene ganas de volver a enamorarse. Tras su separación con Bertín Osborne a principios de 2021, a la modelo no se le conoce pareja. Además, continúa la preocupación por el estado de salud de Charly, marido de Lydia Lozano, después de más de 2 meses ingresado en el hospital.

En "Lecturas", Ana Rosa Quintana cuela a la revista en la fiesta privada de "Unicorn", su productora, en el Teatro Magno de Madrid. Además, el citado medio publica en exclusiva que Isabel Pantoja cobrará dos millones de euros por su próxima gira americana.

Gabriela Guillén protagoniza la última portada de "Diez Minutos". "Ya no aguanta más los desmanes de Bertín con el bebé que tienen en común, y le ha dado un ultimátum con una demanda por el convenio", explica la revista. Además, el posado de Alejandro Sanz y Candela Márquez tras los rumores de crisis.