Gloria Camila celebra el triunfo judicial de Rocío Flores y le envía un mensaje a Rocío Carrasco: "El karma existe"

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de prisión, al pago de una multa de 200.000 euros a Rocío Flores y a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un delito de revelación de secretos de Rocío Flores en la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva". La sentencia los señala como "autores criminalmente responsables" por haber desvelado el episodio de violencia ocurrido entre la hija de Rocío Carrasco y su madre cuando aún era menor de edad. Para el tribunal, la emisión de esos datos procedentes de un expediente judicial de menores supuso una grave vulneración del derecho a la intimidad de la hija de Antonio David Flores. Los productores ya han confirmado que recurrirán la sentencia.

Primeras palabras de Gloria Camila

La primera del clan Flores en reaccionar públicamente a esta victoria judicial de Rocío Flores ha sido Gloria Camila, su tía. La hija de Ortega Cano, durante la presentación de UFC Perfumes, no ha disimulado su felicidad ante este triunfo en los tribunales, desvelando cómo celebraron la noticia.

"Nos fuimos a Jerez, nos lo hemos pasado increíble. Hemos estado en las zambombas y muy bien. Al final el karma existe, tarde o temprano llega, siempre lo digo. Al final siempre estaban acostumbrados a salirse con la suya, limpios y sin importar el daño que se hiciese por el camino", ha declarado la hija de Rocío Jurado, mostrando de nuevo su apoyo públicamente a su sobrina.

Rocío Carrasco en Telecinco Mediaset

Gloria Camila también ha aprovechado la oportunidad para enviarle un mensaje a su hermana, Rocío Carrasco, y a la audiencia "que hicieron en su momento a base de hacer daño al resto", recordándoles que el karma "creo que existe". "Además, el otro día vi un vídeo de mi hermana riéndose de mi padre, el semen de fuerza... pues mira, semen de fuerza", ha sentenciado la hija del diestro.

Aunque ha reconocido que Ortega Cano no ha visto estas palabras de Rocío Carrasco en "Hasta el fin del mundo", ella sí lo ha visto en redes. "Yo a él no le digo todo lo que se habla ni lo que se comenta, prefiero que vivamos en la ignorancia a un poco. El siempre ha sido una persona apartada de todo esto, de hecho, podría haber hablado muchas veces y no lo ha hecho, entonces se prefiere mantener en eso", ha explicado la joven.

Gloria Camila sentencia la relación de Ana María Aldón y Rocío Carrasco

Gloria Camila también ha tenido unas palabras para la relación entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco, asegurando que podría contar muchas cosas de la que fue mujer de su padre. "La memoria es muy corta según para qué y con qué. Creo que bastante favor les estoy haciendo en no entrar y en callarme. sobre todo por respeto a los que quiero y para que no sea esto una guerra, porque nunca hemos participado de esto, no lo vamos a hacer ahora. Que a ellas les gusta, genial", ha zanjado sobre el asunto.