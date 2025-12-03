La cifra millonaria que cobrará Isabel Pantoja por su gira americana: todos los detalles

Isabel Pantoja regresará a los escenarios el próximo año. En 2026, la tonadillera vuelve a América con su gira "50 aniversario", tres años después de su últimos conciertos al otro lado del charco. Según publica "Lecturas", la artista ha firmado un contrato con una empresa mexicana promotora de conciertos y espectáculos para llevar a cabo un concierto en Chile y tres en Estados Unidos: Nueva York, Miami y Los Ángeles.

Tal y como apunta el citado medio, la artista cobraría 180.000 euros libres de impuestos por cada actuación y pretende cerrar un mínimo de diez fechas para poder alcanzar dos millones de euros. Todavía está pendiente de firmar conciertos en en Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina y México.

Detalles de la gira

La gira arrancará a finales de abril y se extenderá por todo el mes de mayo. Según "Lecturas", la tonadillera ha puesto una lista de exigencias por contrato, como volar en avión privado desde España y todos los trayectos que tenga que realizar durante la gira. Además, el medio citado señala que se tendrá que alojar en una suite de hotel de cinco estrellas y exige dos juniors para sus acompañantes, con 300 euros en dietas exclusivamente para ella cada día, entre otras peticiones.

Isabel Pantoja llega a los juzgados de Pozuelo acompañda por su abogado, Eduardo de Urbano, y su hermano, Agustín Pantoja, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España) José Ramón Hernando Europa Press

Los detalles de esta nueva gira por América salen a la luz tan solo unos día después de su esperada reaparición en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón. Después de meses alejada del foco mediático, la tonadillera, acompañada por su hermano Agustín y su abogado, Eduardo de Urbano, acudía a ratificar la demanda que ha interpuesto contra medios de comunicación, productoras y tertulianos, en la que reclama una indemnización que supera los cinco millones de euros por revelación de secretos.

República Dominicana, su nuevo refugio

Según confirmó en exclusiva LA RAZÓN esta semana, la tonadillera lleva semanas instalada en Cap Cana, una urbanización situada en el este de República Dominicana, conocida por su seguridad y sus complejos residenciales de alto nivel. Allí se habría instalado con su hermano Agustín, su mayor apoyo, en un amplio apartamento moderno de la zona. Su elección habría sido estratégica, teniendo conexión directa sin escalas hasta Madrid desde el aeropuerto de Punta Cana.