El espectacular pueblo navideño decorativo de María del Monte: "Este tinglado lo monto yo solita"

Ya estamos en diciembre, el último mes del año. La Navidad está a la vuelta de la esquina y numerosos rostros conocidos ya han desempolvado la decoración navideña para dar la bienvenida a estas fechas tan señaladas. La última en presumir en redes de sus adornos ha sido María del Monte, que no ha dudado en compartir el espectacular pueblo navideño que ha montado en su vivienda.

Luminoso y en movimiento

Al pueblo navideño de María del Monte no le falta ningún detalle, desde tiovivos en movimiento hasta un gran funicular. Una pista de patinaje de hielo, un tren o varias norias son algunos de los detalles en miniatura que componen este poblado que ha montado la artista en su casa, que tiene como gran protagonista la nieve.

Muy orgullosa por el resultado, la cantante ha compartido en redes el resultado de su pueblo navideño de este año. "Pues nada. ¡Si hay que encender ya, encendamos! Como ya sabéis, este tinglado lo monto yo solita. He hecho algunos cambios este año. Algunas piezas nuevas y he recalificado un poquito de terreno", comienza diciendo María del Monte sobre su obra decorativa. "Me da alegría hacerlo por ver la cara de los peques ( y mayores) cuando lo ven. La de los ausentes, las siento dentro de mi. Espero que os guste", confiesa la artista, añadiendo con humor que "al paso que vamos, igual el año próximo lo tengo que poner en agosto".

"El portal y el árbol un poquito más adelante ,que una no puede con tanto. Besitos y salud para todos. Debemos sacar al niño/a que llevamos dentro cada vez que podamos", finaliza la cantante.

Nuevo miembro de la familia

A mediados del mes de noviembre, María del Monte reaparecía en redes anunciando el nacimiento de un nuevo miembro de su familia. "¡¡Bienvenido a nuestras vidas!! Hay momentos que te dan felicidad, luz, alegría. Sin duda ,tu nacimiento ha sido uno de ellos. En el juego de la vida, unos se van y otros vienen. Unas veces se gana y otras se pierde pero hay que seguir viviendo. Mi nuevo sobrino nieto es un muñeco", escribía en una publicación la artista. En estas fechas tan señaladas que se aproximan, la cantante afronta una Navidad muy especial, tras el nacimiento del nuevo miembro de la familia.