Paloma Lago: la vida amorosa de la ferrolana que pudo ser "chica Bond"

Paloma Lago se ha convertido sin quererlo en uno de los personajes públicos del que más se ha hablado estos últimos días. Ella y Leire Díez han sido las protagonistas de informaciones en programas de radio, televisión y medios escritos y de internet. Las dos por cuestiones muy diferentes, pero con un punto en común que es la política. La presentadora y modelo ha vivido unas circunstancias muy complicadas y duras que tienen como base una denuncia en una comisaría de la localidad de Ferrol, el 27 de noviembre, por presuntos abusos sexuales.

Mantenía una relación sentimental incipiente con el consejero del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, desde el año pasado. El político renunció a su cargo una vez que se hizo pública la noticia al solicitar el Tribunal Superior de Justicia unos datos sobre el aforamiento del político. Desde ese día, la que fuera cuñada de Ana Obregón no ha dado señales de vida. Su teléfono esta desconectado y solo su familia directa está en contacto permanente. Son los que la están protegiendo de la tormenta mediática que se desato el martes pasado por esa denuncia que Villares negó a través de un comunicado. A grandes rasgos esta sería el resumen de una historia que ha vuelto a colocar a Paloma Lago en la actualidad. Unas imágenes emitidas en el programa «TardeAr» donde aparece el político y la modelo en el mes de agosto en la entrega de premios de un concurso hípico demostraban esa buena sintonía. Y, antes, el 16 de julio compartían la procesión de la festividad de la Virgen del Carmen, en Ferrol.

Desde que se instaló en San Juan de Covas, en la provincia de Lugo, en un chalé colindante con el de su hermano, su última apariciones pública fue en la exclusiva que, por la boda de su hijo, se publicó en la revista «¡Hola!». No había abandonado su faceta profesional y acudía habitualmente a programas de la televisión gallega. Su vida profesional estaba más centrada en medios gallegos, donde es una mujer muy querida y respetada.

Paloma Lago Gtres

Cuentan los que la han tratado en el aspecto laboral que era consciente del revuelo que se iba a organizar cuando la noticia se filtrara y que en algunos ambientes no la iba a beneficiar. Fuentes cercanas destacan que al ser un tema «tan peliagudo» ha debido «sufrir mucho» a la hora de tomar la decisión. No hay escándalos en la vida de la modelo salvo la estafa que padeció con un falso príncipe que aseguraba ser descendiente del conde Drácula. Se presentaba públicamente como pareja y todo parecía ir bien hasta que se demostró que Zaleski era un estafador de manual. Muchos años atrás cuando comenzaba a ser un personaje conocido, hubo varios intentos de promocionarla por parte de un amigo/representante con historias que no se ajustaban a la realidad. Anunciaba que iba a ser la nueva «chica Bond». La noticia se publicó en la portada de la revista «Man», en 1990.

Daniel López, el novio policía

La vida amorosa de Paloma Lago no ha sido excesivamente amplia. Estuvo casada con Javier García Obregón con el que tuvo un hijo y con el que siempre ha mantenido una relación excelente, igual que con el resto de la familia. Álvaro Bulto, ex novio de la Infanta Cristina, fue también uno de los hombres más importantes de su vida e incluso, hubo planes de boda. Estuvieron cuatro años juntos, pero conciliar el espíritu aventurero e independiente del deportista no era fácil. Su muerte en agosto de 2013 la afecto profundamente. Después, llegó el conde estafador, el político Miguel Antonio Capel, con quien mantuvo un discretísimo noviazgo y, por último, Daniel López, que pertenecía al Cuerpo de Policía.

Un hombre muy agradable y simpático con el que tuve el gusto de hablar en la presentación del libro de memoria del barón Thyssen. Se habían conocido por casualidad cuando él desarrollaba su trabajo profesional en la Coronación del Príncipe Felipe, como Rey de España. Paloma Lago tuvo un percance que Daniel López solucionó y de ahí que coincidieran. Quizá la popularidad de Paloma Lago no fue lo mejor para que la historia de amor tuviera un final feliz. Estoy segura de que habrían formado una gran pareja.