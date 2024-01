Este es el lujoso autorregalo que se ha hecho Víctor Sandoval por su 57 cumpleaños: "Hace meses no podía ni soñar"

Víctor Sandoval cumple hoy 57 años en su mejor momento profesional y personal. Tras el final de "Sálvame", el colaborador fue uno de los elegidos para protagonizar el docureality "Sálvese quien pueda" en Netflix, proyecto que cambió su vida radicalmente y lo convirtió en una de las últimas estrellas españolas del gigante audiovisual. Las andaduras de los ochos históricos del programa de Telecinco por Miami ha sido todo un éxito en la plataforma a nivel mundial y no pueden estar más agradecidos por la oportunidad laboral que les brindó tras la cancelación del espacio de Mediaset.

En dos semanas se estrena la segunda parte de "Sálvese quien pueda" y la audiencia podrá disfrutar de las aventuras de los colaboradores en México. A la espera de su aterrizaje en Netflix, Víctor Sandoval continúa disfrutando del éxito cosechado tras la emisión de los tres primeros capítulos. Hoy, el televisivo alcanza los 57 años de edad feliz y emocionado por esta nueva etapa profesional alejada de Mediaset y así se lo ha hecho saber a sus seguidores de Instagram en el día de su aniversario con un emotivo texto de agradecimiento (con zasca a Ana Rosa Quintana incluido).

Víctor Sandoval ha recibido una bonita felicitación de Netflix por el día de su cumpleaños y no ha dudado en compartir el detalle que ha tenido la plataforma a su red social, orgulloso de formar parte del gigante audiovisual. "Empresas que te cuidan... una cosa es hablAR y otra actuAR. Ninguna de las cadenas de televisión en las que he trabajado me ha cuidado tanto como Netflix, Óscar Cornejo y Adrián Furito", comienza diciendo el televisivo. "Para mí, empieza mi año, un año que me trae de regalo de cumpleaños un piso nuevo que hace meses no podía ni soñar, y unos proyectos laborales que me devuelven la ilusión, rodeado de mis compañeros ( ya familia ) y de mi Neo. Solo puedo dar gracias por no dejarme caminar solo y poder compartir mi vida con vosotros, gracias a todos los que estáis ahí aunque no os conozca", ha expresado el protagonista de "Sálvese quien pueda".

Parece ser que gracias a su fichaje en Netflix Víctor Sandoval ha podido comprarse una nueva vivienda y disfruta, por fin, de una economía saneada libre de deudas. Cabe recordar que el colaborador de "Sálvame" tuvo grandes problemas económicos en el pasado e incluso tuvo su sueldo embargado por no pagar el alquiler durante meses.