El colaborador Víctor Sandoval estalla contra Ana Rosa Quintana y su productora: ''Me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila en el plató de 'AR'''

Este miércoles de julio, los ocho colaboradores de ‘Sálvame’ elegidos para participar en la nueva aventura del programa, que verá la luz en la plataforma de streaming Netflix, han puesto marcha a su primer rumbo: Miami. Antes de despegar Víctor Sandoval, no ha querido irse de España sin confesar dos cosas y así lo recoge EuropaPress.

Por un lado, el madrileño ha dejado claro que tanto él como los siete colaboradores no echarán de menos a ninguno de sus compañeros en esta nueva aventura. ‘’A nadie. No vamos a echar de menos a nadie porque esto es una cosa muy especial’’, alegaba emocionado. Por otro lado, Sandoval ha mostrado el malestar que ha sentido al ver como han sido los cambios del nuevo plató del programa de las tardes, de Ana Rosa Quintana, que llegará en septiembre.

Para el colaborador, la remodelación del que fuera su espacio de trabajo ha sido un gesto muy feo ya que el mural de Mila Ximénezha desaparecido. ‘’Me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila en el plató de 'AR'. Me parece fatAR’’, decía indignado. ‘’Porque pensábamos que el mural lo respetarían porque ese plató era el plató de Mila Ximénez pero veo que no se ha respetado, teníamos que haberlo traído’’, continuaba diciendo.

Para concluir, Victor ha avisado que aunque el mural de Mila haya sido eliminado, la energía de la colaboradora estará presente ya sea en negativo o en positivo. ‘’Me imagino que estarán recibiendo la buena energía y el buen rollito de Mila por quitar su nombre del plató’’, zanjaba antes de despedirse.