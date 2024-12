Una frase hace estallar en cólera a María José Campanario sobre su trabajo

María José Campanario ya sorprendió a muchos cuando decidió comenzar la carrera de odontología, siendo ya esposa de Jesulín de Ubrique. Algunos le auguraban un futuro más similar al de Belén Esteban en televisión y en el kiosco rosa, pero la actual mujer del diestro tan solo hace incursiones esporádicas en estos territorios y prefiere amasar fortuna de otras maneras. Por ejemplo, más allá de estar desarrollándose profesionalmente con su título en odontología, también parece estar apostando fuerte ahora por un nuevo trabajo, que le lleva a vender productos de cosmética y belleza como comercial de una popular firma de productos.

María José Campanario forma parte del equipo de Farmasi Redes sociales

Ya ha comenzado a publicitarse en sus redes sociales, donde ha empezado a mostrarse más activa que de costumbre: “Si lo crees, lo creas, cree en ti”, incentiva a sus seguidores a seguir sus pasos y ser su propio jefe a través de la comercialización de sus productos: “¿Quieres trabajar en un equipo que no para de crecer? ¡Yo puedo ayudarte! Sé tu propio jefe desde ya. Si quieres, házmelo saber aquí”, invitaba a trabajar con ella en su nueva aventura. Así, vende desde alimentos a modo de suplementos, así como diversos productos y tratamientos de cuidado personal y belleza. Claro está, María José Campanario dice haber utilizado todos ellos y estar encantada con los resultados obtenidos, tratando de convencer a sus fans no solo de que le compren algo, sino también de que se sumen a vender ellos mismos y así hacer llegar más lejos su negociado: “Yo nunca os voy a recomendar un producto que no haya probado, lo siento mucho, pero no soy capaz”, promete a modo de confesión.

Este nuevo trabajo al que se ha sumado la mujer de Jesulín de Ubrique ha sido ampliamente comentado en las redes sociales. Hay opiniones para todos los gustos, como cabría esperarse. Pero también en los platós de televisión, como el de ‘Espejo Público’, donde Laura Fa ha planteado que esta compañía funciona gracias a la captación de clientes y nuevos vendedores: “Tú vendes productos y, además, reclutas gente para que venda”. Se ha hablado mucho sobre qué le habría empujado a tan inusual trabajo para ella, a lo que la citada periodista ha sentenciado que se debe a la imposibilidad de que abra su propia clínica dental, como era su deseo.

Esta afirmación ha cabreado muchísimo a la protagonista, que no ha dudado en aclararle las dudas y, de paso, incidir en los errores cometidos: “Creo que sigue habiendo mucha desinformación, en algunos medios de comunicación, a las alturas en las que estamos. Soy médico dentista en Portugal y odontóloga en España, así que por supuesto que puedo montar mi propia clínica. Actualizaos, por favor, o al menos, preguntad. Gracias”, atajaba María José Campanario con un cabreo mayúsculo al ponerse en duda que pueda levantar una clínica por sí misma.