María José Campanario, muy cabreada, anuncia demandas para proteger a sus hijos

María José Campanario se ha cansado ya de que sus hijos estén en boca de todos. Cierto es que lo que se habla, en gran parte, es gracias a que ella ha reabierto ventanas a su intimidad a través de sus redes sociales o sus exclusivas. Así lo ha hecho estas Navidades, mostrando que Andrea Janeiro, la hija que su marido, Jesulín de Ubrique, tuvo con Belén Esteban, tiene un hueco destacado junto a sus propios vástagos. Eso estuvo comentándose durante días, así como sucede ahora que el trabajo de Julia Janeiro como maquilladora de lujo le hace acaparar todas las miradas. Como ya publicase LA RAZÓN el mes pasado y ahora vuelve a copar titulares, la hija mayor del matrimonio está cumpliendo sus sueños en el mundo del maquillaje. La madre, orgullosa, ha hablado de ello en sus redes sociales, a través de potentes mensajes virales que han copado también cientos de titulares por doquier. Quizá demasiados, pues ha terminado por enfadarse.

María José Campanario en sus redes sociales Instagram

Así lo ha mostrado la odontóloga con un rotundo comunicado publicado en las historias temporales de su cuenta personal de Instagram. En él, María José Campanario se dispone a dejar una cuestión clara y es la protección de sus hijos como su principal cometido en esta vida, lo que pasa por advertir al mundo de que todos ellos son anónimos, aunque hagan incursiones mediáticas o virales que le pongan en boca de la mayoría. “Mis hijos son personas anónimas, porque así lo dictaminó una jueza y tenemos la sentencia que está vigente, aunque se haya recurrido por la otra parte”, comienza a advertir la mujer del torero, para continuar detallando que “cuando una revista coge una fotografía de Instagram de una persona, no significa que esa persona haya hecho ni cobrado por el reportaje que haya hecho dicha revista, además, sin su consentimiento”.

Se presupone que María José Campanario no está para bromas, porque tan molesta está con esta circunstancia que ha decidido poner el asunto en manos de sus abogados. “Por eso, vamos a volver a emprender acciones legales de nuevo contra todo aquel que publique sus fotografías en cualquier medio y, por supuesto, a quienes sigan hablando de ellos cuando hay una sentencia que recoge que son personas anónimas y que ‘el ser hijo de un personaje público no se hereda’”. Irá a por todas y pedirá que se subsane el daño ocasionado con las correspondientes multas: “Entiendo que escueza muchísimo tener que pagar indemnizaciones por las sentencias que perdéis y por las veces que tenéis que venir al juzgado por mentir”, mantiene.

Story de María José Campanario Instagram

La mujer de Jesulín de Ubrique ve agraviado su situación con respecto a otros rostros conocidos del papel cuché. El matrimonio, como muchos otros, ha mostrado a sus hijos en el kiosco rosa a golpe de exclusiva en varias ocasiones, pero no entiende que eso sea motivo para renunciar a su intimidad: “Los hijos de otras personas conocidas que los han sacado en reportajes de pequeños, también tienen sus perfiles en redes sociales abiertos y no se habla de ellos. No es excusa y así lo recoge la sentencia. Mis hijos jamás han cobrado por una exclusiva ni por ningún programa. Así que, por favor, respetad su decisión, porque es suya. Lo hemos avisado muchísimas veces. Quien avisa, no es traidor, es avisador”, se despide María José Campanario rotunda, sin un gracias ni un cordial saludo, para dejar más patente su enfado.