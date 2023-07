El verano más familiar de Antonio David Flores: "Sois mi vida"

Antonio David Flores está viviendo una época muy dulce y tranquila. Después del huracán mediático que supuso su ruptura sentimental con Marta Riesco, el exguardia civil se ha refugiado en su familia y está disfrutando de uno de sus veranos más especiales en Málaga, alejado del foco y centrado en los suyos. En esta última ocasión, el excolaborador de "Sálvame" ha compartido una tierna fotografía junto a su hija, Rocío Flores, mientras disfrutaban de una fiesta en Playa Aruba, cerca de Torremolinos.

Antonio David, que no puede estar más feliz de pasar tiempo junto a Rocío, le dedicó un post en su perfil de "Instagram" junto a la siguiente frase y un corazón azul (símbolo de su Marea Azul): "Sois mi vida, mi motor, mi familia. Que no os roce ni el aire... Os amo". La publicación se ha llenado de comentarios de amor y de cariño hacia ambos y su hija no ha dudado en contestar con la palabra "siempre" en la instantánea.

Todo el clan Flores se encuentra alejado del foco mediático y viven ajenos a cualquier polémica relacionada con ellos. Después de la ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco, el exguardia civil está disfrutando de su primer verano como soltero, centrado en su familia y en su canal de Youtube.

Olga Moreno, su exmujer y madre de su hija pequeña Lola, está viviendo su primera temporada estival junto a Agustín Etienne, el hombre que le devolvió la ilusión en el amor después de su polémica separación con el malagueño. A finales de septiembre de 2022, la pareja confirmaba su romance y, desde entonces, no se han separado en ningún momento. Aunque en un principio su noviazgo estuvo en el punto de mira y fue muy cuestionado, la sevillana y el representante hicieron caso omiso a cualquier comentario contra ellos hasta el día de hoy, que mantienen una relación consolidada y estable a prueba de bombas.