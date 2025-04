Exclusiva | Pilar de Leoncio, tras la supuesta victoria de Rosario Bermudo en los tribunales: "Será mi hermana, pero no la veré jamás"

Acaban catorce años de litigios entre los hijos del fallecido Leoncio González De Gregorio. Por un lado, Pilar, la que fuera duquesa de Fernandina, y su hermano Leoncio y, por el otro, Rosario Bermudo, la hija nunca reconocida por el padre de los dos anteriores.

Es la misma Pilar la que sale al paso de una información que apunta a que la Audiencia Provincial de Soria la había condenado a pagar novecientos mil euros a su hermanastra. «A mí no me han condenado a abonar esa cantidad, eso que dicen es falso. Me han reducido la cantidad a doscientos ochenta mil, y a mi hermano, esta misma cantidad. Esto es lo que me acaba de comunicar mi abogado. En este sentido he salido ganando, porque me pedían el ochenta por ciento de la legítima. Ahora tengo por delante veinte días para decidir si apelo o no. Lo hablaré con mi abogado y decidiremos lo que más nos convenga. Porque también se puede pagar y recurrir… Dentro de lo que cabe la sentencia de la Audiencia ha sido favorable para mí. Quien diga que debo pagar los novecientos mil euros mil está manipulando la realidad».

-¿Usted sigue pretendiendo pagar con tierras y no en efectivo?

Esa ha sido siempre mi intención, pero tengo que estudiar con tranquilidad lo que voy a hacer. De todas formas, la finca maderera que yo le ofrecí a esa mujer tiene un valor mucho más alto de los doscientos ochenta mil euros.

-También se ha dicho que si no paga le embargarán el palacio de Quintana Redonda…

Eso no puede ser, porque es de mi propiedad, no de mi hermano y mío. El abogado de la parte contraria comenzó pidiéndome entre tres y cinco millones, más intereses, y fíjese en qué cantidad ha quedado.

Rosario Bermudo La Razón La Razón

-¿No contempla sentarse a hablar con Rosario Bermudo?

A esa señora no quiero conocerla jamás, porque me ha calumniado públicamente. Hizo que exhumaran el cadáver de mi padre tras solicitar las pruebas de ADN, a pesar de que yo me había ofrecido a someterme a ellas. En un principio le pareció bien que yo me presentara, y después actuó de otra manera. Estoy segura de que antes de morir mi padre, esa mujer llegó a un acuerdo con él y, por lo que me insinúan, existen indicios de que cobró un dinero. Lo que ha buscado es cobrar dos veces…

-Es muy triste este enfrentamiento entre hermanas.

Esa señora nunca se ha comportado como una hermana. Todo lo que he visto de ella no me ha gustado. Miente demasiado. Le gusta mucho el dinero, es lo que le mueve en su vida. No le daré la mano nunca. Le pagaré si le tengo que pagar, pero nada más. Será mi hermana, pero no la veré jamás.