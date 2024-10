Pilar González de Gregorio: "A Rosario Bermudo solo le interesa el dinero"

Pilar González de Gregorio está en desacuerdo con la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en instrucción número 2 de Soria, por la que, según se ha publicado, se la condena a pagar alrededor de ochocientos mil euros a su hermana Rosario Bermudo, como parte de la herencia que le corresponde como hija ilegítima de Leoncio González de Gregorio, padre de ambas.

En una entrevista exclusiva con La Razón, Pilar asegura que "no estoy de acuerdo con esa sentencia, y mi abogado ya está preparando un recurso. A ver, la legítima hay que pagarla a partes iguales, y no tengo yo que abonar más que mis hermanos a la señora Bermudo. Ellos hicieron un acuerdo ventajoso, partiendo de la base de, como le digo, desembolsar a partes iguales. Si eso constaba en el juzgado, por qué ahora la jueza lo cambia".

Y usted insiste en solventar el pago con tierras y no en metálico.

Sí. Además, yo le he ofrecido a Rosario una finca muy buena, con mucha madera, y que, económicamente, supera con creces lo que me solicita. Pero no entiende que si lo que heredé de mi tierra, en su mayoría, fueron fincas, quiera pagarla con tierras. Solamente le interesa el dinero. Le entregue esa petición por escrito y no la ha aceptado. No lo entiendo. Entonces, ya verá mi abogado los aspectos con los que no estamos de acuerdo y recurriremos.

Rosario manifestó esta semana en el programa de Ana Rosa Quintana que usted no estaba dispuesta a someterse a las pruebas de ADN y que por eso exhumaron el cadáver de su padre.

Eso es mentira, yo me ofrecí a hacérmelas. Al igual que uno de mis hermanos. Al principio lo aceptaron, pero luego se echaron atrás. Y esa mujer dice que yo miento… voy a pedir los documentos que demuestran lo contrario.

La señora Bermudo dice que ella no sabe qué hacer con una finca…

Pues que aprenda, igual que hice yo cuando mi padre me la legó. O que la venda, que seguro que sale ganando con la operación.

¿Me confirma que tiene que pagar ochocientos mil euros?

Eso no está cuantificado todavía. En la sentencia se especifica que hay que valorar todos los bienes heredados, es un panorama complicado. Como le dije en otra ocasión, estoy fogueada y luchando en lo que se puede.

Lo más extraño es que se hayan tardado tantos años en presentar la demanda de paternidad…

Claro. ¿Por qué esa señora no la presentó ti mientras mi padre estaba vivo? Es incomprensible. Parece ser que se puso en contacto con mi padre, y debió llegar a algún acuerdo, porque, de momento, dejó de llamar. Todo esto es muy extraño. Y ahora va de víctima… Debe ser que le viene bien victimizar a la hora de contar su versión en los medios de comunicación.