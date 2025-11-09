Fernando Ónega, emocionado: "Mi mujer me donó un riñón"

El periodista lucense Fernando Ónega fue el invitado de esta semana en "Plano General", el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. En su repaso por su trayectoria profesional y vital, relató con emoción el gesto "muy valiente" de su mujer, Marisol Salcedo, que le donó un riñón.

"Tenía las arterias hechas una mierda"

Fue algo que le emocionó profundamente y todavía llora al recordarlo por la generosidad de su esposa: "Había discrepancia. Yo tenía las arterias hechas una mierda de tanto fumar. Y entonces había dudas de si se me debía trasplantar el riñón o no. Y mi mujer se ofreció desde el primer instante y me lo ha dado". Y añadió: "Ahora ya lloro menos, pero he llorado porque, efectivamente, hay que ser muy generoso para hacer eso".

Esta conmovedora confesión fue solo uno de los detalles que abordó Ónega en este espacio en el que señaló que le parece "terrible que haya una guerra tan abierta entre el poder político y el poder judicial. Es una aberración la guerra existente entre el Gobierno y la oposición". Denunció que "la concordia ha sido sustituida por la discordia y el enfrentamiento".

"La morriña se siente"

La carrera de este periodista de Mosteiro-Pol (Lugo), que persevera en su nostalgia gallega -"La morriña se siente, la morriña es apego a la tierra y un poco de lluvia"- es muy amplia.

Fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno durante la etapa de Adolfo Suárez y autor de gran parte de sus discursos, incluido el famoso "Puedo prometer y prometo" que marcó la Transición española hacia la democracia.

Ha dirigido programas informativos en TVE, Telecinco y Antena 3, además de ser director general de Onda Cero Radio, donde colaboró hasta su retiro en 2022 tras 43 años en la radio. También es columnista y ha escrito biografías de figuras relevantes como Adolfo Suárez. Su trayectoria le ha valido numerosos premios, como premios Ondas, Antena de Oro y Micrófono de Oro, y en 2025 fue investido académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores.

Además de su trabajo profesional, mantiene un compromiso muy firme con la democracia y la libertad de prensa. Es padre de tres hijos: Fernando, Cristina y Sonsoles Onega.

Fernando y Sonsoles Ónega en el tanatorio GTRES

La popular presentadora de Antena 3 siempre habla con admiración de su padre, a quien considera su gran maestro en el periodismo. Creció escuchándole y viendo cómo escribía y preparaba informativos. Sin duda, su ejemplo marcó su vocación.

También Fernando se refiere a ella con orgullo abierto y elogia su capacidad de trabajo, su credibilidad y la elegancia con la que maneja los directos.