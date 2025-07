Florentino Fernández, el terror de los Pitufos: "Se me dan bien los malos"

Es un hombre afable y bonachón, pero en esta ocasión, Florentino Fernández, se transforma en el malo de la película al doblar la voz de los malvados Gargamek y su hermano Azrael en la versión española del filme “Pitufos”. Para Flo, “es un sueño prestar mi voz en esta película porque soy fan de los pitufos desde siempre, me encantan esos personajes tan entrañables. Me toca ser el malo, pero me lo he pasado muy bien grabando a los hermanos. Es un trabajo muy divertido”.



- ¿Cuál es la misión de sus personajes en la película?



- Evidentemente, nada bueno. Son dos malvados que no paran de hacer fechorías. Ahora han secuestrado a Papá Pitufo y se enfrentan a toda la familia y amigos del secuestrado. Es una película muy bonita que lanza un mensaje muy positivo sobre lo que queremos conseguir en la vida, de que la gente que nos rodea nos puede ayudar a tapar nuestras inseguridades.



- Y usted es como un niño grande…



- Lo soy. Tengo mi parte infantil, llevo dentro al niño que fui, y me encanta esa parte de mi ser.



- ¿Es complicado poner voz a unos personajes tan complejos?



- En parte sí. Me tiré varios días ensayando las voces hasta conseguir el resultado que quería. Y todo ha quedado muy guay. Quizá fue más complicado doblar a Azrael, porque tiene un sonido más gutural.

Florentino Fernández en una imagen de archivo GTRES



- No es la primera vez que dobla a un malo.



- Ya puse voz al doctor Maligno en la película de Austin Power. Se me dan bien los malos, ja, ja, ja.



- ¿Qué experiencia se lleva de su paso por la temporada recién acabada de “Tu cara me suena”?



- Muy buena, somos una gran familia y los participantes de este año han sido maravillosos. El nivel ha sido altísimo.



- Usted concursó en la tercera temporada.



- Y me quedan muy buenos recuerdos de entonces. Me lo pasé muy bien, y ahora, diez años después, resulta que me he encontrado con el mismo equipo de entonces. Es lo que le digo, una gran familia.



- ¿Qué concursantes le han impresionado más este año?



- Bertín Osborne es increíble, y Melani y Esperanza Grasia. Sus actuaciones me dejaban impresionado, eran bestiales.



- En el plano personal lleva más de veinticinco años con su esposa Lidia…



-Muy felices. Nos conocimos cuando los dos trabajábamos en el programa “El informal” y tú fuiste el que dio la exclusiva en tu revista de que nos habíamos casado en la embajada de España en París. Nuestro hijo Juan fue el encargado de llevar las arras durante la ceremonia civil. Creo que te dije en una ocasión que Juan es tan payasete como yo, es muy divertido y lo pasamos muy bien juntos,



- ¿Quiénes son sus mejores amigos en tu profesión?



- Tengo muchas amistades, pero con quien mejor me llevo es con Santiago Segura, José Mota y Dani Martínez. Nos entendemos muy bien.