Gabriella, acusada de ser infiel a Manuel mientras sufre en ‘Supervivientes’

Dicen que “lo que pasa en la isla se queda en la isla”. Sin embargo, en ‘Supervivientes’ todo termina sabiéndose y la audiencia saca buena cuenta de sus tramas. Pero también en el reality suceden cosas que van mucho más allá de Honduras o del emplazamiento en los Cayos Cochinos, pues en España también se escriben capítulos importantes. Al menos sí en la historia de amor de Manuel con Gabriella, que bien podría estar escribiendo uno de sus últimos versos.

La lealtad en la pareja se ha puesto en entredicho una vez más este martes. No era la primera vez que los rumores asaltaban a la pareja. Manuel siempre ha sido señalado por conquistar féminas, incluso estando en pareja. Forma parte de su fama como estrella de ‘La isla de las tentaciones’. Sin embargo, ahora se plantea la posibilidad de que él haya sido la víctima de una presunta deslealtad. Y, lo que sería peor, es el último en enterarse, pues está aislado en una isla desierta sin saber todo lo que se está diciendo sobre él, su novia y terceras personas.

Gabriela, ¿infiel a Manuel durante ‘Supervivientes’?

Esta es la pregunta que se plantean este martes desde ‘TardeAR’. El programa de Telecinco asegura que la novia del concursante de ‘Supervivientes’ no le habría respetado como se esperaba. Sustentan sus dudas en un testimonio. Una presunta amiga íntima de Gabriella la habría traicionado al dar por cierto los rumores de infidelidad que pululan por ahí. Unos dimes y diretes que cada vez cobran mayor fuerza, siendo ya todo un escándalo.

La presencia de Manuel en 'Supervivientes 2025' sufre un giro inesperado Telecinco

“Es verídico y verdad”, daba por cierto quien dice ser su amiga: “Lo vemos yo y todo el mundo. Es que le da igual Pinto que Valdemoro”. Con esta expresión trata de arrojar luz a los comentarios que aseguran que la joven ha estado con otros chicos mientras su novio vive calamidades en Honduras. “Sí, pero yo estoy aquí y él está en la isla”, sería la respuesta de la novia al ser preguntada por sus supuestas andaduras a espaldas de su pareja.

La amiga de Gabriella traiciona su confianza confirmando sus supuestas infidelidades. No lo hace para defender precisamente a Manuel, a quien no considera un ejemplo a seguir en estos terrenos de respeto a quien ocupa su corazón: “Él tampoco ha sido un santo. Él también ha hecho lo que le ha dado la gana, pero ella tampoco se ha estado quieta”. Es por eso que esta fuente consultada por ‘TardeAR’ sostiene que esta relación está sentenciada a fracasar. Y es que considera que no encierra sentimientos reales y que es más de cara a la galería: “En su momento pensábamos que la relación con Manuel era puro marketing, porque era tan sumamente abierta”, cerraba el testigo protegido, que prefiere no mostrar su rostro.