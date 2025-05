Gema Aldón actualiza el estado de salud de su madre entre pullas a Gloria Camila

La relación entre Gloria Camila con Ana María Aldón hace aguas desde que su matrimonio con Ortega Cano se fue al traste. Incluso mucho antes, pues sus caminos se distanciaron cuando los problemas comenzaron a ser tan pesados que se los llevaban arrastrando a los platós de televisión. Le ayudaba en la tarea a la diseñadora su hija, Gema Aldón, su fiel escudera a la hora de plantar cara a la hermana de Rocío Carrasco.

En ello anda de nuevo, después de que la generadora de contenido para adultos en Onlyfans regresase a la televisión para declararle una nueva guerra a su ex familia política. Lo hace denunciando los feos que tanto ella como su madre sufrieron en su día y cobrándose una venganza por fascículos, elevando la apuesta cada día que pasa. Este miércoles ha vuelto a las instalaciones de Telecinco, esta vez para ir a ‘TardeAR’, aunque el objetivo era el mismo de antes: atacar a Gloria Camila y defender a su madre, quien, por cierto, no está bien de salud.

Ana María Aldón GH Dúo

Gema Aldón aclara las dudas sobre su madre

Antes de dejar que se explaye y le dedique nuevos dardos envenenados a Gloria Camila, Gema Aldón ha saciado la curiosidad sobre su madre. Le preguntaban los presentadores del espacio, Verónica Dulanto y Frank Blanco, sobre cómo se encuentra la exmujer de José Ortega Cano, que ha tenido un bache de salud. Un revés que, según la hija, ha sido consecuencia directa del estallido de este nuevo conflicto, el remover el pasado y sacar a la luz viejos dolores. Ha sido demasiado para la colaboradora, que ha terminado mal parada.

“Pues no se encuentra bien la verdad. Relacionado con todo esto que está pasando, con todo el melón que se ha vuelto a abrir, que no hemos sido ni yo ni mi madre la que hemos abierto este melón”, explicaba Gema Aldón cómo está su madre. Estaría llevando mal que la hija de su ex hablase sobre el final de su matrimonio, como así hizo después ella el fin de semana siguiente. Como también hizo su propia hija después para rematar la jugada y subir la apuesta con más dosis de controversia.

Gema Aldón De viernes

Ahora, Gema Aldón, desde el plató de ‘TardeAR’, quiere no solo actualizar el estado de salud de su madre o seguir poniendo en su sitio a Gloria Camila. También defenderse ella misma de las críticas que está recibiendo por esta nueva ofensiva bélica: “También quiero decir públicamente que, bueno, aquí nadie hemos descubierto nada, nadie somos periodistas, ni yo, ni Gloria, ni mi madre. Así que todos estamos sentados aquí por alguien”. Dicho esto, reconoce que quizá no haya estado bien en sus ataques previos y que de ahí puede que haya venido la respuesta de su enemiga de este martes a la que hace frente un día después.

“También quería decir que a lo mejor mi palabra, mis expresiones no fueron las más acertadas, pero sí que repito que esa familia está rota desde dentro. Hay horas y horas y horas de grabaciones de esta familia filtrando cosas. Hay muchos programas en los que se han sentado el sobrino, la tía, contando muchísimas cosas. No, no, yo no he dicho eso de Ortega Cano, pero sí de su familia”, se defiende tras haber definido al clan como “basura” o criticar la unidad de la familia. Ya le recordó Gloria Camila que para decir eso de su familia la suya tendría que ser un ejemplo. No es el caso.