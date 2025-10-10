Gema López reacciona a la inesperada boda de Susanna Griso: "Ella es así de entusiasta"

Esta misma semana trascendía que Susanna Griso, uno de los rostros más reconocibles de Atresmedia, se casará el 25 de julio de 2026 con Luis Enríquez, ex consejero delegado de Vocento y actual asesor de El Confidencial. La boda se celebrará por lo civil en un pequeño pueblo de la Costa Brava, un lugar con el que ambos mantienen un vínculo emocional y donde, recientemente, han adquirido una vivienda.

El anuncio de su compromiso sorprendió por la premura, puesto que la pareja no lleva ni un año de relación. “Pensé que una vez en la vida había que cumplir y una vez has tenido ya a los hijos mayores no iba a volver a casarme. Pero la vida está para contradecirte porque llega la persona y esa relación con la que tú siempre has soñado. Con los años aprendes a saber qué quieres y qué no. Con 20 hubiera dudado, pero con 56 tengo las ideas bastante claras”, se sinceró la propia Griso sobre las razones que la llevaron a dar el “sí, quiero”.

Griso había mantenido el secreto de su compromiso incluso entre sus compañeros de trabajo, tal y como Gema López ha desvelado ante las cámaras de “Europa Press”. “Nos ha sorprendido a todos, pero yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? El celebrar el amor, celebrar la vida, hacer una fiesta... me parece estupendo. Ella ha hecho su organización y nos hemos enterado cuando nos hemos enterado. A mí también me ha sorprendido, pero creo que ella es así de entusiasta”, ha comentado la periodista sobre la inesperada boda de su compañera.

Gema López y Susanna Griso Gtres

Gema López será una de las fijas en el futuro enlace, habida cuenta de la buena relación que hay entre las dos compañeras de trabajo. “Se le ve estupenda, se le ve feliz. ¿Qué más podemos pedir? Yo les deseo lo mejor, sin duda alguna. Trabajar con Susanna es un lujo. Estar a su lado no es solo aprender, sino tener muy buen rollo, y yo lo que deseo es que esté fenomenal, que él haga superfeliz, porque así vendrá superfeliz todas las mañanas”, dice la periodista.

Anteriormente, Susanna Griso estuvo casada con Carles Torras. Se casaron en 1997 y estuvieron juntos durante 23 años, hasta su separación en diciembre de 2020. Durante su matrimonio, tuvieron tres hijos: Jan, nacido en 2003; Mireia, nacida en 2005; y Dorcette, a la que adoptaron en 2018.