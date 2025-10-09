Susanna Griso y Luis Enríquez se casan el próximo verano

En la vida de Susanna Griso todo parece fluir con la serenidad de quien ha aprendido a vivir sin estridencias. Su sonrisa, ese gesto tan característico con el que saluda cada mañana a los espectadores de Espejo Público, tiene ahora un brillo distinto: el del amor correspondido. La periodista catalana, uno de los rostros más reconocibles de Atresmedia, se casará el 25 de julio de 2026 con Luis Enríquez, ex consejero delegado de Vocento y actual asesor de El Confidencial. La boda, según ha adelantado Marta Cibelina y ha confirmado Informalia, se celebrará por lo civil en un pequeño pueblo de la Costa Brava, un lugar con el que ambos mantienen un vínculo emocional y donde, recientemente, han adquirido una vivienda.

La pareja hizo pública su relación en febrero de este año, cuando apareció por primera vez junta en la Feria ARCO de Madrid. Fue una presentación natural, sin grandes artificios, reflejo de la discreción que ambos comparten. Desde entonces, se les ha visto en diversas citas sociales y, más recientemente, celebrando el 56 cumpleaños de la periodista en un exclusivo restaurante madrileño. Cálidos, cómplices y sonrientes, encarnan esa complicidad madura que nace de la afinidad intelectual y emocional.

Relaciones institucionales

Griso y Enríquez son, ante todo, dos profesionales que se entienden en un terreno común: la comunicación. Ella, rostro emblemático de la televisión; él, uno de los ejecutivos más influyentes del panorama mediático español. Tras su salida de Vocento en 2023, Enríquez fundó junto a un antiguo socio la consultora Schwartz & Meyer, orientada al ámbito estratégico y corporativo. Pocos meses después, se incorporó a El Confidencial como senior advisor, aportando su experiencia en relaciones institucionales.

Susanna Griso en Sevilla junto a su nuevo novio. Gtres

El verano pasado, la pareja realizó su primer gran viaje juntos a Argentina, una escapada que la periodista compartió con sus seguidores en Instagram. "Salinas Grandes, lugar mágico", escribía en una de las publicaciones, dejando entrever la felicidad de quien ha encontrado un nuevo equilibrio personal.

Para Griso, este enlace supone un nuevo capítulo tras su separación de Carles Torras en 2020, con quien estuvo casada más de dos décadas y tuvo dos hijos, Jan y Mireia, además de la pequeña Dorcette, adoptada en Costa de Marfil. Después de su relación con Íñigo Afán de Ribera, la presentadora vuelve a sonreír, y lo hace acompañada de un hombre que comparte su pasión por la cultura, los viajes y la discreción.

Aunque ella evita hacer grandes declaraciones -"Normalidad, hay que asumirlo", dijo cuando se conoció su relación-, quienes la rodean aseguran que vive uno de sus momentos más plenos. Con su estilo sobrio, elegante y sin artificios, Susanna Griso parece haber encontrado no solo el amor, sino también la calma. Y será en la Costa Brava donde selle esa nueva etapa.