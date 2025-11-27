Marta Peñate presume de nueva mansión, apurada por su precio que supera el millón de euros

A Marta Peñate se le resiste el sueño de ser madre, aunque cierto es que ha visto cómo se han cumplido otros muchos que atesoraba de pequeña. Uno de ellos era encontrar el amor. Creía que lo había encontrado en Lester, pero lo puso a prueba en ‘La isla de las tentaciones’ y lo perdió. Así llegó a su vida Tony Spina, otro rostro habitual de Telecinco del universo realities en el que ella ha hecho carrera estos últimos diez años. Una década amasando fortuna en televisión, ganando incluso algún concurso al que se ha presentado. Pero inestimable es su fortuna amasada gracias a las redes sociales, con la que se paga todos sus caprichos.

Este jueves la influencer ha hablado de otros sueños que ha cumplido. En el terreno profesional no tiene queja alguna, pues sus colaboraciones publicitarias en redes sociales le granjean buenos ingresos. Ella misma ha confesado hoy que ha llegado a facturar entre 30.000 y 40.000 euros al mes en sus tiempos buenos como influencer. También que el montante que atesora en el banco como ahorros ronda el medio millón de euros, situando una horquilla de 400.000 y 600.000 euros. Eso es lo que aporta ella para su casa de ensueño, la cual ya ha echado el ojo, ha reservado, está en negociaciones con el banco para la hipoteca y, por supuesto, ya ha presumido ante sus fieles seguidores.

Marta Peñate se compra una casa valorada en un millón de euros

A falta de saber qué parte pone Tony Spina en la transacción de esta nueva vivienda, lo cierto es que los números ya le acompañan a la influencer. Ella sola podría hacer frente a las cuotas de la hipoteca de su nueva mansión, pues ha presumido ya de tener la mitad de lo que se pide guardado en el banco. No quiere que su montaña de billetes coja polvo y acumule telarañas, de ahí que ha decidido moverlo, invirtiendo el montante en una nueva casa. Una en la que sueña vivir en los próximos meses, pero a la que aún le faltan algunos detalles.

No en su estructura o en su decoración, pues es perfecta y no le falta mimo para hacer la estancia de sus habitantes única y privilegiada. Lo que le falta aún para recibir las llaves e iniciar la mudanza es la tediosa burocracia. Pero ya es suya, como así presume ya desde sus redes sociales, mostrando las primeras imágenes de su espectacular palacete. No será hasta el próximo mes de abril cuando pueda estrenarla, pero la emoción que le embarga le impide guardar silencio por más tiempo.

Story de Marta Peñate presumiendo de nueva casa Instagram

“Spoiler de la casa que me quiero comprar. Ya os diré cuando tenga la hipoteca. Esta es la casa piloto. Es en Madrid”, adelantaba algunas pinceladas de lo que se trae entre manos. “El otro día os conté que iba a ver una casa. Llevo un año y medio buscando. Es una casa que no voy a mentir, la verdad es que es bastante cara. Pero es una casa que me dan en abril, que ahora cuesta un precio y que en abril o mayo ya va a ser un poquito más cara”. Pedirá hipoteca y ahora está echando números, a ver si le cuadran y con la precaución de no caer en una trampa que luego le agobie pagar: “Nunca sabes cómo te va a ir la vida, hoy te va bien y mañana te puede ir mal. Hay que ser previsores”. Y es que le ha costado en torno al millón de euros, aunque dice darle “apuro” confesar la cifra real.

“De entrada es una casa para mí, pero si me va mal la vida la puedo vender un poquito más cara, porque la compré sobre plano entre comillas”, desvela su plan B. Luchará por poder conseguir la casa de sus sueños, pero sabe que puede caérsele el imperio en cualquier momento, de ahí que busque posibilidades de no verse atrapada. “Me doy con un canto en el pecho por tener mi jardín propio y mi piscina propia. No todo el mundo se puede permitir es y para mí, joder, ¿qué más quiero en esta vida? Una casa independiente en Madrid del millón y medio no baja y muchas veces cuesta menos y hay que reformarla entera. Así que yo estoy feliz con mi piscina propia, con mi jardín propio, y si me ven un par de personas me da igual”. Marta Peñate está feliz con su nuevo “casoplón” y deja claro que “estoy feliz”. Quizá lo más importante.