Gonzalo Caballero muestra las desagradables secuelas de su operación

El pasado 15 de junio, el torero Gonzalo Caballero sufrió una grave cogida mientras faenaba en la salmantina plaza de Alba de Tormes durante una corrida solidaria en favor de la Fundación La Sonrisa de María, un proyecto solidario impulsado por él mismo.

"Las pruebas de ayer fueron peor de lo esperado", comentó días después el joven torero, que compartió una imagen del TAC al que fue sometido y que mostraba cuatro fracturas en la cabeza del húmero izquierdo, lesiones importantes por las que tuvo que pasar por quirófano el 21 de junio.

Por fortuna, la operación fue un éxito y el mismo se encargó de enviar un mensaje tranquilizador a sus seguidores. "Ya en planta y con los mejores cuidados de mi princesa", señaló en alusión a María Caamaño Múñez, la niña que lleva años luchando contra el sarcoma de Ewing y que inspiró al torero a construir la Fundación La Sonrisa de María. Los dos están muy unidos y la chica no se ha separado de él en ningún momento, brindándole todo el apoyo que él también le ofrece cuando su enfermedad le hace pasar por momentos realmente complicados.

Caballero sigue en pleno proceso de rehabilitación y pasarán unos meses hasta que esté totalmente recuperado, puesto que la operación no fue nada sencilla. Tal y como se aprecia en una imagen que acaba de publicar de su radiografía, se le colocó una placa en el hombro con hasta nueve tornillos, además de las cerca de treinta grapas de sutura que dan buena cuenta de la importancia de su intervención.

Gonzalo Caballero muestra las secuelas de su operación Redes sociales

Al torero le queda un largo proceso por delante, pero contará con la ayuda de sus seres queridos, incluida la joven María Caamaño Múñez. Como se ha comentado anteriormente, los dos han creado un vínculo muy especial y ella fue una de las primeras en pronunciarse tras la cogida que sufrió Caballero y que le llevó al quirófano: "Ayer tuvimos un gran susto, pero Dios nos cuida y nos protege porque lo que estamos haciendo con la Sonrisa de María es algo que pasará a la historia. Ahora hay que recuperarse del hombro y de las costillas , yo siempre estaré a tu lado , porque ya lo sabes, juntos somos invencibles. Te quiero".

El tierno mensaje que recibe Gonzalo Caballero tras su grave cogida Instagram

Más allá de su carrera como torero, Caballero se dio a conocer entre la opinión pública por su relación sentimental con Victoria Federica, a la que él mismo decidió poner fin para centrarse en su trabajo en el ruedo. Aun así, siguen llevándose bien y nunca ha salido una mala palabra de su boca sobre la hija de la infanta Elena. "He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión. (...) Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamore de ella. Tiene un corazón único… No queda hoy gente así", reveló en la revista "¡Hola!".