Gustavo Dudamel y María Valverde, siete años de sólida relación

Casados desde febrero de 2017, Gustavo Dudamel y María Valverde forman uno de los matrimonios más sólidos y admirados del panorama internacional. La pareja está de celebración tras el último reconocimiento recibido por parte del director de orquesta venezolano. Ha sido la Reina Sofía la que ayer le entregó el premio a la excelencia concedido por el Queen Sophia Spanish Institute, en Nueva York.

En el marco del 70 aniversario del instituto neoyorquino, la madre de Felipe VI le otorgó el galardón por su compromiso en ampliar el acceso a la música clásica a nuevas audiencias en todo el mundo, particularmente en comunidades desatendidas. También por su trabajo filantrópico a través de la fundación que lleva su nombre y en la que también está muy implicada su mujer, la actriz María Valverde.

La pareja reside desde hace años en Los Ángeles, tras una breve estancia en París, donde Gustavo ejerció como director musical de la Ópera de París durante un tiempo. Juntos han trabajado además sobre el escenario, para poner en marcha "El sueño de una noche de verano", que ya interpretaron en 2019. María es la voz narradora en español: "Estas últimas semanas he vivido una de las experiencias más bonitas de toda mi carrera", señalaba la actriz de 37 años sobre este trabajo. A su esposo, le dedicaba unas palabras repletas de cariño en las que decía "no sé cómo expresar lo que me haces sentir y todo lo que me inspiras", señalaba.

En Los Ángeles, la pareja vive con Martín, el hijo que Dudamel tiene de su relación anterior con la empresaria Eloísa Maturén. Siempre que pueden viajan a España para ver a la familia.