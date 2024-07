Andrea Campello, el multimillonario suegro de Morata que le "advirtió" a Alice Campello sobre los futbolistas

Andrea Campello se ha convertido en un nombre conocido para la prensa desde que Álvaro Morata comenzó su relación con Alice Campello. El suegro del capitán de la Selección española es propietario de Campello Motors, una importante sociedad concesionaria que distribuye automóviles de las marcas Fiat y Jeep en el norte de Italia.

Su currículum profesional abarca la inauguración en 2013 de una 'ciudad del automóvil' en Mestre, una instalación de 44.000 metros cuadrados con un stock diario de más de 1.000 vehículos y una facturación cercana a los 70 millones de euros anuales. Todas estas cifras le han valido el apoyo del "rey de los concesionarios". El empresario lleva 33 años casado con Maria Libralesso, la madre de Alice y Alessandro.

Su relación con Álvaro Morata

Pese a que actualmente el campeón y su suegro presumen de su buena relación, Alice Campello, al recordar sus inicios con el futbolista, a quien conoció en 2017, admitió que al principio desconfiaba. La influencer contó que fue el futbolista quien dio el paso de escribirle por Instagram. "No sabía quién era, se lo pregunté a mi padre y me dijo que me mantuviera lejos de los futbolistas. Pero en el fondo había algo que me llevaba a responderle, le escribí y dos semanas después nos vimos en Milán", confesó Alice en Chi.

No obstante, el futbolista le demostró a la modelo que su interés era verdadero e incluso conoció a su familia a las dos semanas de salir: "Me impresionó, porque supe inmediatamente que era muy serio. Por ejemplo, dos semanas después de nuestro primer encuentro, condujo ocho horas para conocer a mi familia y regresó muy tarde a Turín, aunque al día siguiente tenía que entrenarse", aseguró ella.

Como ha quedado demostrado esas iniciales reticencia ya son aguas del pasado , ya que el empresario ha presumido de su buena relación con Morata como demuestran sus redes sociales en donde abundan las fotos junto al futbolista.