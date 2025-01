Investigan a Anabel Pantoja y David Rodríguez por las lesiones de su hija: última hora y reacciones, en directo

"No han puesto los nombres, pero no hacía falta, no hace falta ser muy listo. Puede ser todo lo legal que quieras pero moralmente han hecho un daño muy cruel. Yo como familiar puedo decir que es muy desagradable y me parece muy cruel. Me parece surrealista, lo he vivido con mi madre cuando filtraron su ficha policial. Que se escuden en el interés público me parece muy fuerte. A mí no me parece que estén protegiendo a la menor, la están exponiendo. La investigación puede seguir su curso normal sin hacerlo público", reprocha Isa Pantoja.