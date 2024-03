Helena Resano regresa a casa tras su ingreso hospitalario por una parálisis de cintura para abajo

Helena Resano ha estado de actualidad en las últimas semanas tras conocerse su revés médico del que no se sabía el origen. La periodista sorprendió a sus seguidores cuando compartió una imagen de ella en el hospital acompañada de un breve texto: "El domingo estaba preparando la semana. Llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes. Aquí estoy desde el lunes. Agradecida a los médicos y sanitarios que están haciendo todo para encontrar respuestas”, dijo en su perfil de “Instagram” sin dar más detalles sobre el asunto, lo que hizo a sus seguidores preocuparse mucho por su estado de salud. Desde “Infolibre”, donde colabora semanalmente, dio este lunes algunos detalles más sobre su situación y cómo desde el 11 de marzo su lado izquierdo “se durmió de cintura para abajo”. En un primer momento pensó que todo se debía a un “pinzamiento” y que se le acabaría quitando con el tiempo, cosa que finalmente no sucedió así.

Los momentos de “miedo y angustia” no han cesado desde que los médicos iniciaron las pruebas para descubrir el origen de esta dolencia. Sin embargo, su positividad no medró y, consciente de que tendría que hacer rehabilitación, se lo tomó con humor: “Ya le he dicho que nos quedan muchos bailes que disfrutar, muchas caminatas que hacer. Y que o se pone las pilas o se las pongo yo”. Aunque por el momento no se ha encontrado el origen de esta parálisis, sí se han tomado cartas en el asunto.

Finalmente parece que todo ha terminado bien para la periodista y ha vuelto a subir una publicación en su perfil para terminar por recuperarse por completo: “Me voy a casa. Me toca parar. Recuperarme bien. Y coger fuerzas para ser la de siempre. Y tomar nota mental de esto. De todo. Del cariño de la gente. Estoy abrumada por todos vuestros mensajes.Tengo miles sin responder. Llamadas de teléfono sin devolver. Toca también tomar nota del aviso del cuerpo. Te he oído”, reflexionaba sobre la importancia de parar y tomarse tiempo para una misma.

Para concluir ha enviado un sentido mensaje de agradecimiento “a todos los que me han cuidado estos días. A los médicos, sanitarios, celadores…se acercaban a mi habitación para preguntar cómo iba. Me sonreían en cada prueba... Gracias a mi familia, a mis amigos que han venido al hospital cada día a sacarme una sonrisa y a empujarme, a sostenerme. En unos días espero estar dando ya guerra”.