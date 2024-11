Antonio Rivera, hermano de Paquirri, explota contra Isabel Pantoja y denuncia sus malas artes

Isabel Pantojano encuentra consuelo y cada cierto tiempo su pasado regresa para atormentarla. Han pasado 40 años desde la muerte de Paquirri y todavía rinde cuentas por los problemas conyugales que pudiese o no tener en su día con su marido. Francisco Rivera se ha sentado una vez más en ‘De viernes’ para poner en jaque a la tonadillera. Esta vez quiso poner de relieve un capítulo que ya se había comentado en infinitas ocasiones, en las que se asegura que el torero que murió en la plaza de Pozoblanco en 1984 estaba pensando en pedirle el divorcio antes de sufrir una fatal cogida. Aunque Fran era aún un niño cuando todo esto sucedió, mantiene que su padre quería separarse de la artista un año después de contraer matrimonio y pocos meses después de haber nacido Kiko Rivera. Sobre todo esto se le ha preguntado este lunes a Antonio Rivera, hermano de Paquirri, para conocer si él tenía constancia del supuesto deseo del diestro de disolver su unión con Isabel Pantoja.

“Hombre, ¿yo qué voy a saber? ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué voy a saber?”, se ha deshecho de una cuestión que muchas veces antes se había puesto sobre la mesa. En ningún momento su hermano, con el que mantenía un vínculo muy estrecho, le verbalizó su deseo de romper su matrimonio, aunque no niega que existiesen problemas. No todo era tan idílico como se recuerda en las páginas del papel cuché, aunque quizá tampoco tan dramáticas como ahora se pintan en los platós de televisión cuatro décadas más tarde. Aun así, las palabras de Antonio Rivera no son, ni mucho menos, en defensa de la tonadillera, de la que guarda muy mal recuerdo, empezando por el mismo día en el que Paquirri perdió la vida.

“No pudo hablar con ella y se fue a la plaza. No pudo hablar con ella. Me mandó a mí para que la llamase por teléfono, pero ya las cosas interiores profundas de ellos son ellos los que lo sabía, ¿no? Yo la llamé varias veces y el teléfono es que no contestaba, estaría afuera o lo que fuese”, ha recordado cómo Isabel Pantoja no pudo hablar con su marido antes de su muerte, como tampoco lo hizo con su cuñado. Eso fue después, cuando logró que descolgase el auricular y le informó de la grave cogida que había sufrido y que le costó la vida: “Pero vamos, que una vez de eso hablé con ella y le dije ‘oye, que ha pasado esto Isabel’ y le dije el parte de todo lo que hubiera ocurrido y se fue a Córdoba rápido”.

Pero su sobrino, Fran Rivera, también se quejó en su intervención en ‘De viernes’ de que Isabel Pantoja le trataba distinto a él y Cayetano si estaba su padre o no presente. Algo en lo que Antonio Rivera coincide, aunque entendiendo que el papel de la tonadillera no era sustituir a Carmina Ordóñez en la vida de sus hijos: “Yo en ese momento no estaba allí, cuando los niños. Verdaderamente Francisco y Cayetano iban muchos días a Cantora cuando estaba el padre y lógicamente pues ella no era su madre, es distinto cuando es una madre, ¿no? No es lo mismo una madre auténtica a una madre que no es madre, que es distinto y es diferente, pero claro, ella era la mujer de Francisco Rivera, ¿me entiendes? Y se debía portar de mil maravillas con sus hijos”.

Algo que Antonio Rivera cree que no hizo, como así se ha demostrado cuando Paquirri falleció y sus hijos no recibieron los objetos que les dejó en herencia: “No aparecerán nunca. Ya hemos perdido la esperanza, ya llevamos 40 años, ¿para qué le van a servir a ella todas esas cosas? Para nada, para nada. Eso es una cosa que ella está confundida totalmente y, además, con una particularidad, que no es suyo. Esa señora tiene una manía, tiene una cosa que está confundida totalmente. ¿Para qué quiere un capote, una muleta, para qué? Dáselo a sus niños, que disfruten los hijos con las cosas de su padre (…) Yo he estado en las reuniones que tuvimos en el testamento de Paco y está todo firmado lo que le ha tocado a cada uno. Lo que le ha tocado a cada uno, a los niños, a la Pantoja, a los Rivera, en fin… Que eso está todo firmado. Sí. Y todo repartido. Las cabezas, los capotes, las muletas, ¿por qué esta señora no lo entrega? ¿Y ella quien es para no entregarlo, hombre? ¿quién es ella? Cuando ella también está firmada. Ella ha firmado. Y además el papel lo tengo yo guardado. ¡Ya está bien hombre!”, sentencia contra Isabel Pantoja. Y es que no entiende cómo ha podido incumplir la última voluntad de su marido, más en la parte que toca a sus hijos, cuando su hermano le recuerda emocionado como una persona que “ayudaba a toda la familia. Era una persona encantadora, cariñosa, adoraba a sus hijos, se portaba con sus hijos los más grandes del mundo y hasta ahí lo que te puedo contar”, zanjaba Antonio, que no puede evitar enfadarse al hablar de Isabel Pantoja al igual que emocionarse al recordar a su hermano.