Un concierto histórico: Isabel Pantoja actuará con el grupo Il Divo en Sevilla

La Plaza de España de Sevilla acogerá el estreno mundial de uno de los eventos musicales más esperados del año: un concierto extraordinario que unirá a la icónica cantante española Isabel Pantoja y al grupo vocal internacional Il Divo, acompañados por una gran orquesta sinfónica, en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Este concierto, que tendrá repercusión internacional, marcará un hito en la carrera de estos artistas, consolidando a Sevilla como una creciente capital cultural de proyección mundial.

Este espectáculo será la única fecha a nivel mundial en la que Isabel Pantoja e Il Divo unirán sus talentos en un show colaborativo, creando una ocasión histórica para sus seguidores. El concierto celebrará la fusión de dos tradiciones musicales distintas: la conocida copla y el flamenco de Pantoja con el inconfundible estilo classical crossover de Il Divo, combinándolos en una noche de armonía musical e intercambio cultural.

El público disfrutará de un programa dinámico que incluirá interpretaciones en solitario de cada artista, junto a duetos exclusivos creados especialmente para este evento. El repertorio pondrá en valor los grandes éxitos de la legendaria carrera de Isabel Pantoja y las canciones más queridas del repertorio internacional de Il Divo, todo ello en el incomparable marco de la Plaza de España de Sevilla.

“Este concierto es un sueño compartido: unir nuestras voces para celebrar la música y llevar el espíritu de Sevilla al mundo entero”, afirmaron Isabel Pantoja e Il Divo en el anuncio oficial.

Sobre Il Divo

Durante más de 20 años, Il Divo ha encarnado el poder de la música, la hermandad y la evolución artística. Desde su debut en 2004, el icónico cuarteto —formado actualmente por Urs Bühler (tenor, Suiza), Sébastien Izambard (tenor, Francia), David Miller (tenor, EE. UU.) y Steven LaBrie (barítono, EE. UU.)— ha redefinido el classical crossover, cautivando a audiencias de todo el mundo con sus impresionantes voces y electrizantes actuaciones.

Con más de 30 millones de discos vendidos, 50 números uno y 160 certificaciones de Oro y Platino en 35 países, su impacto es innegable. Han pisado los escenarios más prestigiosos del mundo, desde los Juegos Olímpicos de verano y la Copa Mundial de la FIFA hasta el Jubileo de Diamante en Windsor y el Commander-in-Chief’s Ball.

En 2021, Il Divo sufrió una pérdida inmensa con el fallecimiento de su cofundador Carlos Marín debido a la COVID-19. En su honor, los miembros restantes emprendieron la gira Greatest Hits Tour en 2022, donde el barítono Steven LaBrie se unió como intérprete invitado. Un año después, Steven pasó a formar parte oficial del grupo.

Con este nuevo capítulo, Il Divo entró en estudio en 2023 en Coconut Grove (Florida), junto al productor Carlos Fernando López, para grabar su décimo álbum y primer lanzamiento independiente: XX: 20th Anniversary Album [Il Divo Music/Thirty Tigers]. Este trabajo supuso una serie de primicias: el primer disco con Steven, el primero bajo su propio sello Il Divo Music, y la primera vez que asumieron el papel de productores ejecutivos, con Sébastien además como coarreglista.

Tras dos años de promoción global de este álbum y gira mundial, Il Divo regresa a España en diciembre con su nueva gira mundial, Il Divo Closer, después de haber visitado América Latina y Estados Unidos.

Sobre Isabel Pantoja

Con más de cinco décadas de trayectoria, Isabel Pantoja es una de las artistas más emblemáticas de España y un referente indiscutible de la copla y el flamenco. Desde sus inicios en la década de 1970, su voz inconfundible, su magnetismo escénico y su capacidad de transmitir emoción la han convertido en una leyenda viva de la música en español.

A lo largo de su carrera, ha publicado más de 30 discos y ha vendido millones de copias en todo el mundo, consolidándose como una de las intérpretes más queridas y respetadas de habla hispana. Sus actuaciones han recorrido los escenarios más prestigiosos de España y América Latina, y ha llevado la esencia de la copla a públicos internacionales, contribuyendo a la proyección global de la música popular española.

Con una discografía marcada por éxitos inmortales como ‘Marinero de luces’, ‘Hoy quiero confesarme’, o ‘Se me enamora el alma’, Isabel Pantoja ha sabido mantener viva la tradición de la copla mientras fusiona su estilo con nuevas influencias, sin perder nunca la autenticidad que la define.

Aclamada tanto por la crítica como por el público, ha recibido numerosos reconocimientos y premios que avalan su legado artístico y su impacto cultural. Más allá de la música, Isabel Pantoja representa un símbolo de la identidad andaluza y de la fuerza interpretativa de la canción española.

Con cada concierto, Isabel Pantoja reafirma su estatus como icono indiscutible de la música y la cultura españolas, manteniéndose vigente y cautivando a nuevas generaciones con la misma intensidad que al inicio de su carrera.

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Con las confirmaciones de Jamiroquai (16 de julio), Pablo Alborán (12 de junio), Aitana (5 de junio) e Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio); Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Con cifras récord conseguidas en solamente cinco ediciones, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una V edición repleta de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros, y presentando unos datos de balance abrumadores, que han hecho que Icónica Santalucía Sevilla Fest haya conseguido posicionarse como una de las principales citas experienciales y musicales de Europa, reuniendo este 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España de Sevilla, y con un impacto económico de 230 millones (suma de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad, y 75 millones de impacto mediático), lo que ha vuelto a situar al Festival como el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad de Sevilla, y el tercero tras sus dos fiestas principales: la Feria de Abril y la Semana Santa.

Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, de quien Santalucía es su partner oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla.