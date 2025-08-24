Sofía Suescun y Kiko Jiménez derrochan amor en Tailiandia: "Sesión de mimitos"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han puesto tierra de por medio tras salir a la luz las presuntas citas secretas de la televisiva con Juan Faro. Fue la revista "Lecturas" la encargada de desvelar esta información, provocando un gran revuelo mediática por la supuesta infidelidad de la influencer al excolaborador de "Sálvame".

Ajenos a la polémica, la pareja ha hecho las maletas y se encuentra disfrutando de unas idílicas vacaciones en Tailandia. Después de días sin publicar declaraciones de amor, Sofía y Kiko han compartido una romántica fotografía en Instagram, imagen que evidencia en qué punto se encuentra su relación sentimental tras unas semanas en el ojo del huracán mediático.

Unidos frente a la polémica

"Y ahora....sesión de mimitos, que falta me hacen. 1:22 horas AM por aquí, buenas noches amorchis", escribía la de Pamplona en un story junto a una fotografía en la que aparece abrazando a Kiko de lo más acaramelados.

En las últimas horas, Sofía Suescun ha seguido compartiendo storys de su viaje por Tailandia, presumiendo de amor con Kiko. "Por no hablar de las vistas", añadía en una imagen del televisivo en la que aparece desayunando sin camiseta, presumiendo de novio.

Kiko Jiménez carga contra "Fiesta"

Mientras la pareja disfruta de sus vacacione por Tailandia, su relación continúa en boca de todos en los platós de televisión. Desde el programa "Fiesta" anunciaron que habían hablado con Kiko Jiménez en exclusiva, programa en el que ha colaborador el de Linares este año. "Es el hombre más buscado y, hasta ahora, nadie había conseguido que se pronunciara sobre la presunta deslealtad de su novia Sofía Suescun con el influencer Juan Faro. Hoy, en exclusiva en Fiesta, Kiko Jiménez habla sobre cómo se siente tras todo lo ocurrido", cebaba Terelu Campos, presentadora del espacio en vacaciones.

Tras el anuncio, Kiko Jiménez negaba rotundamente en redes esta información, cargando el programa. "Hola. Me llega que hoy he hablado para "Fiesta". Se lo están inventando y os están engañando. Esto empieza ya a darme miedo. Fiesta, no todo vale", desmentía a través de un story de Instagram.