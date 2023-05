El homenaje de Elio Valderrama, viudo de Jesús Mariñas, en el primer aniversario de su muerte

El 10 de mayo de 2022 fallecía Jesús Mariñas a los 79 años de edad en el Hospital de San Rafael de Madrid a causa de un cáncer de vejiga. El periodista dejaba un hueco irremplazable en el mundo de la crónica social de nuestro país y en el corazón de Elio Valderrama, con quien estuvo más de 30 años y con quien contrajo matrimonio el 18 de julio de 2016 por lo civil. Un año después de su partida, su viudo le ha querido rendir un homenaje a través de su cuenta de 'Instagram'.

Elio ha compartido con todos sus seguidores una fotografía en la que aparecen ambos junto a unas emotivas palabras. "Un año sin ti mi querido Jesús ,siempre te tendré en mi mente y en mi corazón. Con todo mi cariño millones de gracias a todos de corazón. Gracias de verdad", escribía el viudo del periodista. Multitud de rostros conocidos de nuestro país como Chelo García-Cortés, con la que mantuvo una grandísima amistad, o Cristina Cifuentes han comentado el post. "Todos lo tenemos en nuestro corazón", escribía la colaboradora de 'Sálvame'. "Jesús está y estará con nosotros. Con todas las personas que le queremos y que jamás vamos a olvidarle", declaraba la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Jesús Mariñas y Elio Valderrama vivieron una intensa y bonita historia de amor. El fotógrafo no se separó del periodista en ningún momento de su enfermedad y estuvo al pie del cañón hasta el último de sus días. La primera vez que se vieron fue en Gran Vía y un amigo en común los presentó. Desde ese momento, el comunicador quedó prendado del venezolano hasta el final de sus días. Para Mariñas, su marido lo era todo: "Elio una persona como irreal por la serie de cualidades que tiene y que ya no encuentras en la gente. Es leal a muerte, abnegado, tiene mucho temperamento… Es un ser con unas condiciones y cualidades ya inexistentes en la gente. Te lo digo yo, que por mi puterío he tenido muchas relaciones en mi vida."