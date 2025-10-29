La inesperada preocupación de María Pombo de cara al nacimiento de su bebé: "Estoy terriblemente agobiada"

María Pombo está a punto de salir de cuentas. Su bebé ya es casi como una calabaza de invierno y pesa entre uno y dos kilos, según calcula la aplicación con la que monitoriza su embarazo. Se espera que la pequeña Mariana llegue al mundo a finales del próximo diciembre o principios del año nuevo, unas fechas complicadas teniendo en cuenta que coinciden con la celebración de la Navidad.

La creadora de contenido no es ajena a esta coincidencia y ha compartido con sus más de tres millones de seguidores la preocupación que le embarga en este sentido. Haciendo gala de su sentido del humor, asegura que teme convertirse en una suerte de Grinch y “robar la Navidad” a su familia, amigos e incluso al ginecólogo.

“Estoy terriblemente agobiada”, comienza diciendo María Pombo, disculpándose con todas esas personas “a las que les voy a joder las Navidades” y “con quien tenga que atender ese parto”. La creadora de contenido tiene claro que no se irá de vacaciones a Cantabria como suele hacer en esas fechas, asegurándose así de estar cerca de sus médicos cuando llegue el momento de dar a luz, pero no quiere que su familia también se quede sin esa escapada.

“No quiero que mi familia pare sus planes por mí. De verdad, se lo he pedido a todos de corazón, porque que se queden me agobia más que hacerme ilusión”, añade Pombo. Aunque puede llegar a entender que sus seres queridos quieran estar a su lado llegado el momento, lo que más le preocupa es fastidiar la Navidad a personas fuera de su círculo: ginecólogos, médicos o matronas que deberán atender su parto sea el día que sea, incluso el mismo 25 de diciembre.

María Pombo Gtres

“Los que más me agobian son ellos. O sea, puedo cogerles el 24, el 25, el 31 o el 1. Incluso el 6 de enero [Día de Reyes] si me apuras. De verdad, soy capaz de retener a Mariana dentro todo lo que pueda antes que llamar un día 25 y decir que me he puesto de parto. Me puedo morir de la vergüenza de pensar que le estoy robando la Navidad”, concluye Pombo, que por fin ha recuperado su habitual sonrisa tras unas semanas complicadas.

Las polémicas se le han ido acumulando y los titulares no han hablado precisamente bien de la influencer, una crisis de imagen que ha coincidido con la recta final de su embarazo. “No está siendo fácil”, llegó a confesar Pombo sobre este momento, del que por fortuna empieza a ver la luz al final del túnel.