María Pombo, en su momento más complicado por las críticas: "No están siendo semanas fáciles"

A María Pombo le crecen los enanos. Cuando todavía no ha salido de una polémica, otra llega sin previo aviso. La influencer lleva tiempo haciendo frente a las críticas que se vertieron sobre ella tras aseverar que leer libros “no te hace mejor persona”. Unas declaraciones que muchos entendieron como un desprecio al noble hábito de la lectura y que han alimentado debates, artículos y tertulias.

Incluso la Reina Letizia parecía tener algo que decir al respecto, cuando esa misma semana visitó un centro escolar y avisó a los pequeños estudiantes: “Leer es muy importante, hay que leer mucho”.

Pombo ha sido el blanco de las críticas durante días, y por si esto fuera poco, ahora debe hacer frente a la vieja etiqueta de “homófoba”, un sambenito que se le atribuyó hace tiempo y que ahora vuelve a estar en boca de todos.

Ha sido Fernando Tejero el que ha reavivado esta antigua polémica, tras comentar en el pódcast “Poco se habla” que le molestó que Pombo pensara que su ahora marido, Pablo Castellano, era gay solo por ser amigo suyo. Un comentario a priori baladí pero que ha provocado incluso la reacción de María del Monte, que se ha mostrado de lo más crítica con su homónima.

María Pombo está acostumbrada a gestionar estas polémicas, pero acaba de confesar que no siempre puede mirar hacia otro lado para que no le afecten. “No están siendo semanas fáciles, no os voy a mentir”, se ha sincerado ante sus más de tres millones de seguidores.

María Pombo Gtres

Por fortuna, no solo cuenta con detractores, sino con defensores dispuestos a dar la cara por ella. Entre ellos se encuentran María Fernández-Rubíes y Rocío Irisarri, que presentan el pódcast “Tómatelo con vino” y que desde allí han puesto el foco en la tiranía de las redes sociales, que elevan a la categoría de dictamen la opinión de cualquiera para luego vilipendiarla.

Pombo se ha mostrado muy agradecida con sus compañeras influencers por mostrarse a su lado incluso cuando la corriente iba en contra. “Escucharlas defenderme como si fueran mis propias hermanas, sin ningún tipo de ‘miedo’, me ha hecho sentirme muy afortunada”.

Al mismo tiempo, la creadora de contenido ha contestado a la polémica con Fernando Tejero ante los reporteros de la agencia Europa Press, intentado quitar hierro al asunto y destacando al actor como amigo de la familia.