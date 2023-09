Íñigo Onieva, molesto, no quiere ni oír hablar de paternidad con Tamara Falcó

Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya se encuentran en Madrid después de haber pasado un intenso verano recorriendo el mundo. Tras su multitudinaria boda el pasado 8 de julio, los recién casados se decantaron por el continente africano para pasar su luna de miel, pero a su vuelta no faltaron otros viajes para extender sus vacaciones. Tahití, Bora Bora, París o Sotogrande fueron algunos de los destinos que visitaron en su larguísimo descanso. Aun así, parece que tantos viajes y experiencias inolvidables no han servido para apaciguar el ya habitual mal humor del marqués de Griñón consorte, que todavía no se acostumbra a la presencia de cámaras y reporteros en su domicilio.

Los rumores de que Onieva y Falcó quieren ampliar la familia y dar el paso que se supone posterior a la boda suenan con fuerza desde hace tiempo, pero atendiendo su reacción a las preguntas de los periodistas, parece que el empresario no quiere ni oir hablar de paternidad. "No lo sé, no tengo nada que decir así que, por favor, como siempre no me acompañéis", ha comentado muy molesto con los reporteros.

Íñigo Onieva, tenso y molesto cuando le preguntan por sus planes de paternidad con Tamara Falcó EUROPAPRESS

Además, antes de marcharse y poner rumbo a su destino, Onieva ha vuelto a advertir muy tajante a los periodistas: "No tengo nada que decir. Voy a cruzar y no me acompañéis".

En cualquier caso, todo apunta a que, de ser ciertos sus planes de ampliar su noble linaje, deberán esperar un tiempo por prescripción médica. Al parecer, los médicos aconsejaron a Tamara Falcó que esperara unos meses para quedarse embarazada porque las vacunas que se puso para viajar por el mundo podrían jugar en su contra y causar algún efecto secundario que dificultara la concepción.

Nuevos proyectos

De momento, tanto Falcó como Onieva afrontan nuevos proyectos laborales en su horizonte. Mientras que la marquesa de Griñón se unirá a Miguel Bosé y Ana Obregón en nuevo programa de Telecinco, “El musical de tu vida”, su marido se trae entre manos un nuevo proyecto empresarial del que todavía se conocen muy pocos detalles, pero que se prevé que arranque antes de final de año.