Irene Rosales y Anabel Pantoja: su primer reencuentro tras su separación con Kiko Rivera

Irene Rosales vuelve a la pequeña pantalla tras un tiempo alejada de los focos mediático. Tan solo un mes después de confirmar su ruptura con Kiko Rivera después de 10 años de relación y dos hijas en común, la televisiva regresa este fin de semana por la puerta grande a Telecinco como concursante invitada de "Bailando con las estrellas", programa en el que se encuentra participando Anabel Pantoja, prima del DJ.

Primer reencuentro tras la ruptura

Las que fueron un día primas políticas se han rencontrado con motivo de este puntual reto televisivo de Irene Rosales. Tras este encuentro, la ex de Kiko Rivera ha reaparecido sonriente ante las cámaras, aunque no ha querido desvelar ningún detalle de este esperado momento entre ambas.

Irene Rosales, feliz ante su inminente reencuentro con Anabel Pantoja en su regreso sorpresa a televisión Europa Press

Al igual que Irene Rosales, Anabel Pantoja también ha optado por silencio al ser preguntada sobre el reencuentro. Eso sí, mucho menos expresiva que la ex del DJ y sin sonreír a la Prensa, obviando la presencia de las cámaras.

Vuelta a la televisión

Irene Rosales regresa a los platós después de una temporada apartada del foco mediático. Apenas un mes después de confirmar su separación con Kiko Rivera, la andaluza se encuentra volcada en sus compromisos profesionales y no sería de extrañar que vuelva definitivamente a la televisión, a pesar de que la propia Irene haya dejado en el aire si su participación en "Bailando con las estrellas" suponga el inicio de una nueva etapa en televisión tras su ruptura con el DJ.