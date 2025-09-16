Kiko Rivera estaría intentando volver con Irene Rosales: sus conversaciones

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sido una de las grandes noticias del papel couché de este verano. Después de 11 años de amor y dos hijas en común, el matrimonio confirmaba su ruptura a finales del mes de agosto. Desde entonces, el DJ y la sevillanacontinúan acaparando todos los titulares de la crónica social, casi tres semanas después de anunciar su separación.

Las conversaciones de Kiko e Irene

Según ha publicado el periodista Saúl Ortiz en "20 minutos", Kiko Rivera estaría intentando volver con Irene Rosales y sus conversaciones girarían en torno a esa posibilidad, aunque la sevillana no estaría por la labor.

Kiko Rivera en una imagen de archivo Gtres

Esta información llega días después de conocer que el DJ ha comprado una casa de medio millón de euros en Mairena del Aljarafe, una localidad a 6 kilómetros de la vivienda de Irene Rosales y sus hijas. Tal y como explicó Ortiz este fin de semana en "Fiesta", Kiko Rivera "ha cumplido un sueño porque él lleva mucho tiempo queriendo ser propietario. Me traslada una persona cercana que hace mucho tiempo que quería comprarse una casa y da la casualidad que ha sido en la separación, pero no era esa la intención".

Volcados en sus hijas

En el primer comunicado que emitió Kiko Rivera en Instagram confirmando su ruptura con Irene, el DJ señaló que el bienestar de sus hijas es la prioridad de ambos, y aunque tomaban caminos separados, siempre estarían unidos por sus hijas. Hace unos días, el hijo de Isabel Pantoja compartió en redes cómo cocinaba una pizza casera a sus pequeñas, siendo esta publicación una de las dos que ha dejado en su perfil de Instagram antes de borrar todo su contenido. "Mi primera pizza Casera de mi vida. Mis hijas me dan la nota. Dicen que los niños nunca mienten", escribió en el post. La semana pasada, Kiko e Irene llevaban juntos a sus hijas al colegio. A pesar de su separación, ambos acompañaron a las pequeñas al centro educativo, demostrando que son una familia a pesar de haber tomado rumbos opuestos.