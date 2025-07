Irene Villa, intubada tras una peligrosa operación de columna

Irene Villa ha dado un gran susto a todos sus seguidores, al reaparecer en sus redes sociales desde el hospital. Especialmente por la forma en la que lo ha hecho, con una impactante imagen de ella intubada, tras haber salido de quirófano. Ha sido operada y no ha sido hasta que ha comprobado que el trabajo de los cirujanos estaba acabado cuando ha dado a conocer su situación. Una intervención de la que ha ofrecido todos los detalles, para así tranquilizar a sus fieles, que no esperaban que estuviese atravesando por complicaciones médicas.

La periodista, psicóloga y escritora sufrió un accidente en 1991 por el que perdió las piernas. ETA tuvo la culpa, pero ella no se dejó vencer y se sorteó todos los obstáculos que la vida le proponía y también los que ella decidía superar. Y es que incluso ha sido una referente en el deporte paralímpico patrio como esquiadora. Pero ahora le toca una vez más demostrar su gran poder de resiliencia, al encontrarse en pleno proceso de postoperatorio. Desde la cama del hospital nos lo cuenta todo.

Irene Villa detalla por qué ha sido operada

“Mi amada Irene ha pasado por una cirugía de columna para ponerse una prótesis en C5. Estos días han sido una montaña rusa de emociones para mí: nervios, miedos… pero también mucha admiración. Sé que quien haya tenido a un ser querido en quirófano entenderá este vaivén del corazón”, ha detallado David Serrano, pareja desde hace cuatro años de Irene Villa, a través de sus redes sociales. Lo hace con un vídeo en el que muestra el proceso de hospitalización y su paso por el centro para ponerse en manos de los cirujanos. Desde su entrada hasta su salida, ha ido detallando cada hito para compartirlo con los seguidores de su “amada”.

“Comparto este vídeo donde Irene aparece en momentos íntimos y vulnerables, pero con una lección inmensa: la actitud lo es todo. Frente al reto de salud, ella eligió confianza, positivismo y esa luz que solo los valientes mantienen encendida. Y hay más… la guinda de todo esto es su humildad para pedir ayuda. A su lado, su padre y este servidor aprendimos que las cargas compartidas pesan menos… ¡y las alegrías saben el doble! Gracias, vida, por recordarnos que el amor y la fortaleza van de la mano”, redactaba como acompañamiento al vídeo.

Irene Villa tras salir de quirófano Instagram

También Irene Villa ha tomado la palabra para detallar cómo se encuentra tras su operación en la columna. Una intervención delicada, que conlleva sus riesgos y que ella misma ha afrontado con miedos y nervios, pero sobre todo con una envidiable voluntad y fortaleza: “Por fin cojo el móvil, como estaba entubada tampoco me apetecía hablar, estuve dormida un montón de tiempo. Gracias por los mensajes, esto ha sido un éxito gracias a los maravillosos profesionales que tenemos en España. El doctor Álvarez ya me puso titanio hace 17 años y ahora me acaba de poner otra vez. Gracias por todo”, agradecía tras salir de quirófano y comenzar la tediosa tarea de la recuperación tras la intervención, pero feliz porque todo haya salido según lo esperado.